“Better Life” è il nuovo singolo di Giangi Cappai

Disponibile in rotazione radiofonica “Better Life” (OGU Records), il nuovo singolo di Giangi Cappai, già online sulle piattaforme digitali

“Better Life”, scritto e prodotto da Giangi Cappai, è un brano electro dance con evidenti riferimenti al Synth Pop degli anni ’80 ed impreziosito dal suono dell’intramontabile piano elettrico Fender Rohdes e dalla voce profonda di Nia Martin che ha collaborato anche alla stesura finale del testo, e descrive la speranza di una vita migliore che si può realizzare grazie ad una persona come un amico o un compagno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ognuno di noi in fondo sogna una vita migliore e spesso basta guardare vicino, una carezza o uno sguardo, ed il sogno si avvera.”

Nel videoclip di “Better Life”, scritto da Giangi Cappai e diretto da Corrado Perria, una ragazza si aggira con un velo di malinconia tra le rovine di una villa decadente e abbandonata sognando una vita migliore. Scorge a tratti una strana figura e capisce di aver trovato la persona giusta, ha sfiorato il suo braccio, deve solo averla. La ragazza, come se dovesse liberasi dalle macerie, cerca e alla fine raggiunge la scala senza fine, perché sì, esiste una persona che può rendere possibile il suo sogno, arriva e la conduce verso il suo “dream come true”.

Biografia

Giangi Cappai è la mente e il produttore del progetto ALMA MATRIS, che, conquistando classifiche e play-list in tutto il mondo, lo ha consolidato come uno dei più rinomati artisti nel genere tribal house. Con il suo lavoro in studio da musicista, sound engineer e sound designer, Giangi è considerato tra i più raffinati professionisti del settore e collabora con artisti e autori di indiscussa fama mondiale (Afrika Bambaataa, Inaya Day, Barbara Tucker, Kimberly Davis per citarne alcuni). Compone produce e remixa brani, colonne sonore, Sound logos e sound packs professionali. Alternando il lavoro in studio con quello di Dj, Giangi è presente in eventi di caratura internazionale ed è stato inoltre per anni resident e ispiratore del famoso party RAPIDO di Amsterdam, che prende il nome da uno dei suoi successi discografici.