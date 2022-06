Aumentano i tassi di mortalità per malattie epatiche associate all’alcol

I tassi di mortalità per malattie epatiche associate all’alcol sono aumentati ogni anno dal 2017 al 2020 con un’accelerazione durante la pandemia

I tassi di mortalità per malattie epatiche associate all’alcol sono aumentati ogni anno dal 2017 al 2020 con un’accelerazione durante la pandemia di COVID-19. È quanto evidenziano dei nuovi dati pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

La malattia epatica associata all’alcol o epatopatia alcolica (ALD) rappresenta un onere finanziario ospedaliero maggiore rispetto a tutte le altre eziologie di cirrosi combinate ed è ora l’indicazione principale per il trapianto di fegato.

“Stiamo assistendo a un aumento persistente della mortalità da oltre due decenni e abbiamo assistito a un’accelerazione di questa tendenza dall’inizio della pandemia di COVID-19”, ha evidenziato Sasha Deutsch-Link, borsista di gastroenterologia presso la University of North Carolina School of Medicine e colleghi.

“Abbinato all’aumento del consumo di alcol iniziato durante la pandemia di COVID-19, questo fa presagire un continuo aumento del carico e della mortalità delle malattie epatiche associate all’alcol”.

Per studiare ulteriormente le tendenze nei tassi di mortalità delle malattie epatiche associate all’alcol (ALD), Deutsch-Link e colleghi hanno utilizzato dei file del CDC National Center for Health Statistics per raccogliere dati sulla mortalità dei residenti negli Stati Uniti da gennaio 2017 a dicembre 2020.

I ricercatori hanno riportato i tassi di mortalità annuali aggiustati per età, sesso e razza/etnia, nonché la variazione percentuale mensile della mortalità grezza, utilizzando il programma di regressione Joinpoint del National Cancer Institute.

Secondo i ricercatori, la variazione percentuale mensile dei conteggi grezzi di mortalità correlata all’ALD tra gli uomini era 0,36 (IC 95%, 0,21-0,51) prima di febbraio 2020 e 3,18 (IC 95% 2,2-4,17) dopo febbraio 2020, che corrisponde a una variazione percentuale mensile media da gennaio 2017 a dicembre 2020 di 0,96 (IC 95%, 0,73-1,19).

Per le donne, la variazione percentuale mensile era 0,46 (IC 95%, 0,28-0,64) prima di febbraio 2020 e 3,8 (IC 95%, 2,7-5,07) dopo febbraio 2020, che corrisponde a una media di 1,18 (IC 95%, 0,9- 1.46) da gennaio 2017 a dicembre 2020.

“Questi tassi di mortalità sono aumentati dall’inizio del 2020, proprio intorno all’inizio della pandemia di COVID-19”, ha detto Deutsch-Link a Healio, spiegando che dal 2019 al 2020 i tassi di ALD sono aumentati del 51% negli uomini di età compresa tra 25 e 34 anni e del 45% negli uomini di età compresa tra 45 e 54 anni e nelle donne, questo aumento è stato del 38% tra i 25 e i 34 anni e del 47% tra i 35 ei 44 anni.

Secondo i ricercatori, i fattori che potrebbero aver contribuito all’aumento dell’ALD durante la pandemia includono un’adeguata assistenza sanitaria compromessa, così come l’aumento dell’obesità/sindrome metabolica e la comorbidità della steatosi epatica non alcolica, che possono entrambi aumentare il rischio di ALD. Hanno anche notato che i tassi di mortalità per ALD stanno aumentando non solo in entrambi i sessi a quasi tutte le età, ma anche in tutte le etnie e razze.

“Gli studi futuri dovrebbero concentrarsi su interventi per affrontare il consumo di alcol a livello di salute pubblica e migliorare l’accesso al trattamento basato sull’evidenza per il disturbo da consumo di alcol”, ha affermato Deutsch-Link. “Abbiamo assistito a numerosi interventi di successo per affrontare la crisi degli oppioidi e dobbiamo imparare da questi sforzi per intervenire sull’aumento del consumo di alcol e sulle complicanze associate”.

Sasha Deutsch-Link et al., Alcohol-Associated Liver Disease Mortality Increased From 2017 to 2020 and Accelerated During the COVID-19 Pandemic. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Mar 19;S1542-3565(22)00292-0. leggi