Previsioni meteo 2 giugno 2022: Festa della Repubblica con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 giugno 2022: l’alta pressione domina lo scenario sull’Italia, tempo stabile e caldo in ulteriore aumento

Condizioni meteo all’insegna del caldo sull’Italia in questa Festa della Repubblica 2022 a causa di un robusto promontorio anticiclonico che da inizio settimana si è via via rinforzato sulla nostra Penisola. L’anticiclone anche nella giornata di oggi sarà grande protagonista dello scenario meteo: avremo cieli sereni su tutte le nostre regioni, con caldo in ulteriore aumento. In alcune aree dell’Italia si potranno anche superare i +35°C. Piogge assenti, ad eccezione di isolati rovesci sull’arco alpino nelle ore pomeridiane.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il lungo ponte del 2 giugno trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e caldo in ulteriore aumento al Centro e al Sud con possibili picchi fino a +38°C. Discorso diverso al Nord, dove già da domani i cieli risulteranno più coperti con possibilità di piogge nel pomeriggio in serata. Stesso copione anche sabato, con il settentrione che dovrà fare i conti con precipitazioni isolate di stampo pomeridiano.

Intanto per oggi, giovedì 2 giugno 2022, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attesa instabilità sui rilievi alpini, ampi spazi di sereno altrove. In serata residue precipitazioni sulle Alpi, asciutto altrove con assenza prevalente di nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli ovunque soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con sole pieno su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiore nuvolosità in transito sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e nubi sparse sulla Sardegna. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord, stabili o in rialzo al Centro e al meridione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.