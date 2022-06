Ledeff lancia sul mercato la nuova collezione di borse

Ledeff, brand italiano fondato dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice, specializzato in borse di lusso, presenta la nuova collezione “Sul sentiero degli dei”

Una collezione di grande espressività artistica e manifatturiera, in cui il rinomato artigianato della Campania, regione in cui le sorelle de Felice vivono e producono le loro borse, si manifesta in tutta la sua unicità, bellezza e identità. L’estetica partenopea incontra il mondo del design: linee pulite ed essenziali dialogano con materiali e decori che evocano un’eleganza tipicamente amalfitana.

Nuovi modelli prendono vita con l’attenzione al dettaglio, la selezione dei più pregiati materiali e la produzione d’eccellenza che da sempre contraddistinguono il brand napoletano. DIANA, clutch rigida in pelle nappa metal e ottone pregiato con l’iconica testa di leone, in turchese e rosa, LINDA, maxi tote bag in rafia e pelle color cuoio, ALBI, secchiello in paglia con manici e sacco frontale in pelle in tre colori, arancione, verde e cuoio, SOFIA, midi e mini, in verde stampa cocco e in pelle arancione e turchese, con manico in bamboo e dalla forte ispirazione retro. E ancora, i nuovi modelli di LUDO POUCH, con perline hippy chic, MINI SILVIA BELT BAG con frange e le nuove iconiche MINI SILVIA in pelle e tessuti pregiati provenienti dal mondo dell’arredamento. Tra i nuovi materiali spiccano: la paglia, il raso, la nappa metal, la rafia, le perline e corallini, la resina colorata dei manici. La palette si nutre di luminose nuance vitaminiche, passando per i più classici terra bruciata, mattone e nero. Alle borse si aggiunge SILVIA NECKLACE, una collana con il leone in ottone effetto oro anticato, simbolo del brand.

L’ispirazione: Il Sentiero degli Dei, un luogo magico, sulla Costiera Amalfitana, dove è stata scattata la nuova campagna fotografica e a cui LEDEFF hanno dedicato il nome della collezione. Un sentiero a strapiombo su una delle coste più belle d’Italia, un percorso di tre ore di cammino che collega Agerola a Positano, abitato esclusivamente dal silenzio, dal profumo del mare, dai colori della natura incontaminata e da Antonio, uno degli ultimi pastori della Costiera Amalfitana, che qui alleva le sue cento capre, in assoluta armonia e dedizione.

Un luogo di libertà, di valori antichi, puri, senza sovrastrutture, fluido, di fusione con la natura, di tempi calmi e di paesaggi disegnati come pitture su tela. Un luogo in cui Barbara e Luigia hanno chiamato a raccolta un team di professionisti che hanno dato vita a scatti bucolici, di grande espressività artistica, tra echi botticelliani e luci caravaggesche, accolti dal sorriso semplice e contagioso di Antonio, che ha voluto, per un giorno, vestire i panni di mannequin.

Alla direzione artistica, Paoli De Luca giovane e talentuosa fotografa e artista napoletana, laureata all’Accademia di Belle Arti in cinema e fotografia, che sviluppa progetti in molteplici ambiti artistici, dalla pittura alla fotografia, passando per il cinema e la moda. Alla fotografia, Paoli De Luca e Davide Luigi Di Lorenzo, giovane fotografo e videomaker napoletano. Appassionato di cinema, si laurea all’Accademia di Belle Arti di Napoli, mantenendo viva la dicotomia tra cinema e fotografia nei suoi lavori artistici. I modelli, Nicola Francesco Coppola, Niamh McCan e il pastore Antonio. Make-up e hair style di Manuel Di Lorenzo, artista che ha sperimentato varie forme d’arte, tra le quali il disegno, la pittura e la scultura e la cui creatività, espressa attraverso il make-up, è strettamente connessa a elementi plastici e pittorici.

«Il sentiero degli dei è molto più di un luogo, è una filosofia, una fonte di ispirazione – dichiarano Barbara e Luigia de Felice –. Antonio è simbolo di amore verso le cose semplici, genuine. In un mondo che corre e non si sofferma, in un mondo che coltiva disuguaglianze e ci vuole ostili, il sentiero degli dei è uno stato d’animo, dove parla solo la bellezza, la pace, l’arte, la grazia, la natura. Grazie a questo posto unico, commovente come un dipinto, ad Antonio alla sua autenticità e alla sua accoglienza e a un team di giovani e dotati professionisti, le nostre borse e il nostro credo artigianale, hanno trovato la massima espressione. Una visione artistica, libera, amena, sincera, com’è sincero l’impegno, la passione e l’attenzione che mettiamo costantemente in tutte le nostre creazioni».

Il gusto, lo stile delle epoche passate e un tocco moderno si fondono nelle borse LEDEFF, la cui storia nasce dagli antichi bauli di una collezionista. Quelli che la nonna Rosaria, figlia d’arte di una nota sartoria napoletana di inizio ‘900, lascia alle sue nipoti, Barbara e Luigia de Felice, fondatrici del brand. I prodotti LEDEFF sono acquistabili online sull’e-commerce ufficiale ledeff.it. Lo showroom ha sede a Napoli in Via Domenico Morelli 7, a due passi dal celebre Lungomare Caracciolo.