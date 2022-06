In libreria e online “David LaChapelle. I Believe in Miracles”, il catalogo dell’omonima mostra in corso al MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Edito da 24 ORE Cultura, è in libreria “David LaChapelle. I Believe in Miracles”, il catalogo dell’omonima mostra dedicata al grande fotografo e artista statunitense in corso al MUDEC – Museo delle Culture di Milano fino all’11 settembre 2022.

Il volume ricalca in maniera fedele il percorso espositivo che non ha, volutamente, un andamento cronologico, poiché si riferisce a un continuo e coerente intreccio di tematiche tra loro correlate. Le inimitabili e spettacolari immagini del celebre fotografo guidano infatti i lettori in un viaggio di consapevolezza, a partire dall’esperienza ineliminabile del sacro, attraverso una serie di tappe che obbligano a confrontarsi con alcuni dei nodi irrisolti del nostro tempo e della società, per giungere infine, lasciatisi alle spalle le incertezze e oscurità del presente, a un nuovo Eden, nel quale uomo e natura celebrano un accordo basato sul rispetto reciproco.

È questo il miracolo in cui LaChapelle ci chiede di credere, reso possibile dall’amore, libero da ogni vincolo e pregiudizio, e dalla bellezza, che alimentano la nuova consapevolezza cui tutti noi siamo chiamati, sottraendoci dall’alienazione che sta mettendo a repentaglio la nostra stessa sopravvivenza.

L’arte di LaChapelle nasce da un deciso strappo con il presente, motivato dal bisogno di definire un mondo possibile, costruito su un nuovo rapporto tra etica ed estetica, perché l’arte è un investimento sull’umanità.

Nel corso della sua carriera ha sempre saputo rinnovarsi mantenendo uno stile riconoscibile, un marchio di fabbrica che ha a che fare con una dimensione onirica e surreale.

Il catalogo, così come la mostra, si traducono in una sintesi visiva delle riflessioni che hanno accompagnato i diversi momenti della vita e della carriera dell’autore, dagli anni Ottanta a oggi.

Fotografie, installazioni, video, opere su vetro e lightbox sono i principali linguaggi che l’inesauribile immaginazione dell’artista utilizza per catturare lo spettatore e il lettore, trascinandoli nel proprio mondo fantastico.

Scheda tecnica

Titolo: David LaChapelle. I Believe in Miracles

Editore: 24 ORE Cultura

A cura di: Reiner Opoku e Denis Curti

Formato: cartonato 23 x 28 cm

Pagine: 160 pagine con 180 illustrazioni

Prezzo: € 30,00

Codice ISBN: 978-88-6648-535-3

In vendita in libreria e online