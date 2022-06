I The Leaf in radio con il brano “Blackness”

“Blackness”, l’oscurità di un conflitto interiore nel nuovo singolo della band The Leaf, disponibile sulle piattaforme digitali

“Blackness”, il nuovo singolo della band milanese The Leaf, è un malinconico brano che esordisce con un’ampia intro in cui la voce femminile, cupa e suadente, manifesta una solitudine insostenibile ed infine esplode in un gelido sfogo in cui le chitarre si fanno taglienti.

Il singolo si sviluppa sulla duplicità di sentimenti contrastanti, dettati da una separazione difficile e sofferta. Un’angoscia scaturita dalla necessità di voltare pagina che si contrappone all’irreprimibile desiderio di tornare sui propri passi facendo luce su avvenimenti oscuri. “Blackness” racconta di una stagnazione dalla quale è difficile sottrarsi: incertezze fisse nella nostra mente, intrecciate alla sensazione straziante di una solitudine dopo la fine di un rapporto ormai naufragato.

Questa dualità, che accompagna i The Leaf in tutto il loro percorso, sfocia nella convivenza di sonorità soavi e leggere e di impeti rock cupi e graffianti. Dopo i primi istanti dominati da una batteria nervosa ed un basso malinconico il brano lascia spazio alla voce soul di Gloria Galeno, ora in primo piano. In un crescendo di tensione che porta a uno sfogo liberatorio le chitarre seguono la voce e crescono con essa passando da un confortante suono pulito a un tappeto di distorsioni che ci accompagna fino alla fine.

“Blackness” è il primo brano estratto dal loro primo album “Duplicity, Beings” in uscita il 20 Maggio 2022 che vedrà l’integrazione del loro EP d’esordio “Loop” in cui è centrale la voce maschile del chitarrista Alessio Manni. Rispetto al precedente EP l’album sarà un lavoro più completo e esaustivo in cui il concetto di dualità rimane sempre centrale e viene sviscerato completamente.