CitizenM annuncia la nuova avventura nel Metaverso: il pluripremiato brand globale di hospitality è il primo player ad acquistare proprietà su The Sandbox

citizenM, pioniere degli affordable luxury hotels, annuncia l’acquisizione di un sito LAND in The Sandbox, il mondo virtuale parte di Animoca Brands, per avviare la costruzione di un hotel nel Metaverso: un impegno che segna un’altra frontiera tagliata da citizenM, che sarà il primo gruppo alberghiero a costruire su The Sandbox.

Recentemente descritto come un pioniere del metaverso dal Wall Street Journal e dalla CNBC, The Sandbox è un metaverso in cui gli utenti possono creare e monetizzare i propri mondi distinti ed esperienze di gioco su LANDs, i non fungible tokens (NFT) che rappresentano beni immobili virtuali.

Dopo aver trascorso il periodo pandemico concentrandosi sul rafforzamento della fedeltà dei suoi clienti con il lancio di abbonamenti e nuove modalità di essere citizenM nel mondo reale, il gruppo olandese – che sta costruendo a Roma il suo primo flagship hotel all’Isola Tiberina – prova a conquistare la fedeltà anche on line.

Regola aurea per tutti i suoi hotel, citizenM metterà l’arte in primo piano, mettendo in mostra e vendendo le future collezioni NFT commissionate a talenti in crescita nello spazio dell’arte digitale. Una volta acquistato il terreno, citizenM mira a finanziare la costruzione di un hotel nel mondo virtuale attraverso la vendita di una collezione esclusiva di NFT con reward del mondo reale annesse.

Ognuno dei 2.000 NFT avrà lo stesso prezzo, ma agli acquirenti sarà assegnato a caso uno dei tre livelli: 1500 cittadini “normali”, 450 cittadini “speciali” e 50 cittadini “leggendari”. Il sistema di rewarding assumerà la forma di sconti, bevande gratuite e altro con le specifiche determinate dal livello di NFT assegnato all’utente. I premi saranno riscattabili in uno dei qualsiasi hotel del portafoglio, in costante crescita, di hotel di citizenM nel mondo reale.

“Siamo entusiasti di essere la prima azienda alberghiera a costruire nel Metaverso” racconta Robin Chadha, CMO di citizenM. “Come marchio che ha sempre spinto il confine e sfidato i modelli tradizionali, questa nuova avventura su The Sandbox si adatta non solo alla strategia del nostro marchio, ma anche all’impegno che abbiamo nei confronti della comunità creativa e dei nostri ospiti sia online che nel mondo reale. Siamo entusiasti di esplorare ulteriormente le opportunità nel Metaverso anche per gli anni futuri”.

Una volta che l’hotel virtuale – un luogo per gli avatar che visitano la Sandbox in cui lavorare, dormire e giocare – sarà costruito, citizenM collaborerà con un ulteriore roster di artisti digitali per creare e vendere NFT acquistabili nello spazio digitale.

citizenM prevede di utilizzare i nuovi profitti, così come l’incorporazione di un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), per finanziare completamente una proprietà fisica, reale, scelta e votata dai titolari di token in linea con l’ethos fortemente democratico del marchio.

about citizenM

citizenM è stato lanciato nel 2008 con uno scopo: sconvolgere l’industria alberghiera tradizionale e stantia. Rattan Chadha – il fondatore del marchio di moda globale Mexx – è stato ispirato dai suoi dipendenti a creare un hotel per i viaggiatori abituali di oggi, dando loro tutto ciò di cui hanno bisogno e nulla del superfluo. Questo significa posizioni centrali nelle città più spumeggianti del mondo, ad un prezzo accessibile. Non solo un posto per dormire, ma un posto dove lavorare, rilassarsi e divertirsi – proprio come a casa. Un posto con Wi-Fi gratuito superveloce, tecnologia che rende la vita facile e arte di livello mondiale che non fosse “arte da hotel”. Una stanza con un comodissimo letto XL per dormire e una potente doccia a pioggia per svegliarsi. Rattan Chadha ha chiamato questo “affordable luxury for the people”.

Il primo citizenM ha aperto all’aeroporto Schiphol di Amsterdam nel 2008. Nel 2022, il portafoglio di citizenM si compone di 24 hotel in 16 emozionanti città: Londra, Glasgow, Amsterdam, Rotterdam, Parigi, Copenaghen, Zurigo, Ginevra, New York, Los Angeles, Boston, Seattle, San Francisco, Washington DC, Taipei e Kuala Lumpur. Nell’estate 2020, citizenM ha lanciato un’app che è molto più di uno strumento di prenotazione delle camere. L’app consente soggiorni completamente contactless (check-in, apertura delle porte, regolazione dell’ambiente della camera, pagamento degli acquisti – tutto tramite lo smartphone dell’ospite), e aggiunge decine di vantaggi locali (come sconti su noleggio biciclette e cibo), esperienze su misura, guide della città e badge. L’app e il viaggio contactless sono i primi al mondo nel loro genere, e hanno già vinto l’ambito Skift 2020 IDEA Award. L’app è una naturale continuazione dell’approccio tecnologico di citizenM – il marchio ha sempre avuto chioschi di self-check-in di un minuto (invece dei tradizionali banchi della reception), controlli delle camere su iPad (oltre agli interruttori a muro), e Wi-Fi gratuito superveloce (ovunque) – come parte della sua esperienza unica per gli ospiti.

citizenM continua la sua crescita come proprietario-operatore completamente integrato in città principali di tutto il mondo. La sua proposta di valore unico, che offre un’elevata redditività per metro quadrato, consente al marchio di sviluppare hotel in posizioni privilegiate in città con le più alte barriere all’ingresso. citizenM può acquisire siti da sviluppare e hotel consegnati chiavi in mano ed è aperta a joint venture su singoli progetti. citizenM considera sviluppi di nuova costruzione, conversioni di uffici, componenti di schemi ad uso misto o conversioni di hotel esistenti. L’azienda prende anche in considerazione selettivamente transazioni asset-light.

Website: http://citizenM.com