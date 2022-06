Sara Loffredi in libreria con “La casa di Paolo”

“La casa di Paolo. Come Borsellino mi ha salvato la vita” è il nuovo libro di Sara Loffredi e Marco Lillo, disponibile nelle librerie e online

Voglio raccontare la storia di Paolo Borsellino a tutti, perché gli sono debitore. Ha impedito che restassi per sempre un ragazzino arrabbiato ed egoista, spingendomi ad alzare lo sguardo dal mio ombelico per farlo correre sul mare – lo stesso che amava lui – fino a raggiungere l’orizzonte, il posto dove nasce il futuro.

Lorenzo ha quindici anni, gioca a calcio, ha una sorellina che lo adora e una mamma per la quale stravede. Prova invece rabbia nei confronti del padre che, da quando è stato licenziato, passa le giornate a letto e sembra non avere a cuore nulla. È una rabbia profonda come un buco nero e così potente da provocargli attacchi di ansia che gli bloccano il respiro. Quando la professoressa Ghidini entra in classe annunciando che, come progetto speciale del nuovo anno, studieranno la storia di Paolo Borsellino, Lorenzo non immagina proprio che questo cambierà tutto. Paolo, con la sua voglia di fare del bene, con il suo desiderio di giustizia, con il suo coraggio e l’amore per il proprio lavoro di magistrato, irromperà nella vita di Lorenzo come un amico inaspettato: lo prenderà per mano e gli darà la forza di reagire, mostrandogli, con il suo esempio, che anche il nemico più difficile può essere sconfitto. Che si tratti della mafia, o della parte più buia di noi stessi.

Sara Loffredi è autrice di La felicità sta in un altro posto (Rizzoli, 2014), Fronte di scavo (Einaudi, 2020) e, insieme a Luigi Celeste, Non sarà sempre così (Piemme, 2017). Per ragazzi ha pubblicato anche La costituzione degli animali (Il Battello a Vapore, 2020).

Marco Lillo è giornalista e scrittore. Ha lavorato per «L’Espresso» e Radio Capital, ed è tra i fondatori di «il Fatto Quotidiano». Autore di diversi libri d’inchiesta (tra cui Io posso. Due donne sole contro la mafia, scritto con Pif), è anche direttore della casa editrice PaperFIRST.

