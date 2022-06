Donson si lascia andare con “Così Fredda”

Donson torna con “Così fredda”: il primo brano del nuovo progetto “Arcobaleno” fuori sulle piattaforme streaming e in radio

Fuori su tutte le piattaforme streaming e in radio Così Fredda, nuovo singolo del giovane songwriter bresciano Donson caratterizzato da un’attitudine urban, grinta travolgente di derivazione rap, una spinta riflessiva tipicamente cantautorale che si dissolve in una leggerezza pop. Il brano esce per LeindieMusic/Artist First.

“Da quando l’ho scritta 2 anni fa non ho smesso di innamorarmi di questa canzone. ‘Così Fredda’ non so ancora se sia una donna, una città, un’ aria o un emozione che quando mi sfiora la pelle mi lascia immobile come un bambino in preda alla gioia e al panico nello stesso istante. Mi piace pensare che con il calare del sole ogni persona si mostri davvero per quello che è veramente. Io mi sono lasciato andare e questa sensazione mi ha trasportato con sé, facendomi dimenticare di tutti i problemi che mi circondano, ridandomi spensieratezza” – Donson.

CREDITS BRANO

Autore e interprete: Donson

Produttore: Big Bad

Mix e Mastering: Donson

Copertina: Andrea Massa

“Sono Andrea in arte Donson, e che dire se non che sono uno stacanovista. Suono il pianoforte, scrivo e canto canzoni durante tutto il tempo che ho a disposizione. Lavoro come autore per altri artisti. Sono un insicuro perenne alla ricerca della felicità. Ho 25 anni e sto ancora cercando di capire quale sia il mio posto nel mondo e soprattutto perché io sia qui ora. Ho l’ansia di buttarmi e la paura di non esistere ma per questa cosa ho la soluzione. Un filo di voce e 7 note”.

Donson pseudonimo di Andrea Donini nasce in provincia di Brescia nel 1996. Dopo anni di studio del pianoforte si avvicina al mondo Hip Hop in età adolescenziale.

Dopo aver girato l’Italia con contest freestyle e open mic inizia la vera e propria attività musicale nel 2017 con l’uscita di diversi video su YouTube tra i quali “Jeffrey Herling”, “Più in alto” e “Sui tetti”. Molto legato alla propria città la maggior parte dei suoi video sono ambientati in essa come Ancora al bar uscito su YouTube nel maggio 2018.

Successivamente firma un contratto piuttosto modesto che si rivela un buco nell’ acqua e lo porta a fermarsi per un paio di anni. Ricordiamo tra le ultime uscite “Pazzia” (video disponibile su YouTube), “Aria” e “Poli Opposti”, primo singolo con Leindiemusic.

Il 2022 è pronto a colorarsi, il suo nuovo progetto intitolato “Arcobaleno” è in imminente uscita. Da quello che sappiamo non sarà un normale disco. “Arcobaleno” inizia il 22 Aprile con l’uscita di “Così fredda” ma ancora nessuno sa come si svilupperà il tutto. Quello che sappiamo è che uscirà tanta musica quest’anno e dopo troppo tempo in stand-by Donson non ha più intenzione di fermarsi.