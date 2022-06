Andy De Salvi torna con il singolo “Libre”: il brano del dj/producer è disponibile online su tutte le piattaforme streaming

Andy De Salvi, noto dj/producer italiano, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “LIBRE” sull’etichetta Gas Records di Alex Nocera. Il brano è disponibile sulle più importanti piattaforme digitali e fa parte di una serie di produzioni di genere Tech House, ideate e sviluppate dal produttore durante gli ultimi due anni di pandemia.

“LIBRE” è caratterizzato da sonorità fresche, da un ritmo Latin che mescolato al sound di Andy De Salvi, non disperde il suo “marchio di fabbrica” Tech House. Il brano è già considerato un “must have” per molti djs italiani e internazionali, in quanto richiama vibes esplosive e coinvolgenti in vista dell’estate.

Andy De Salvi, classe 1991, è un artista nato a Lipari in Sicilia ed è il dj rivelazione delle Isole Eolie dall’identità eclettica, per questo non è semplice attribuirgli un genere musicale, ma ispirandosi agli scenari mozzafiato delle Isole Eolie risaltano la sua ricerca, le sonorità dark e profonde che lo contraddistinguono, compensate da voci uniche.

Le sue performance hanno sempre infiammato i dancefloor, facendo vivere al suo pubblico anche i bellissimi colori di albe e tramonti e trasmettendogli le fantastiche sensazioni emanate dai vulcani. Variando dal genere Tech House a quello Melodic Techno, emana forti vibrazioni facendo vivere dei veri e propri “viaggi sensoriali”.

Il producer, dopo anni di residenza nell’importante Turmalin Club di Lipari, nel 2016 con il progetto “De Salvi Brothers” insieme a Mr.Frey, ha raggiunto molteplici club italiani tra cui il Bolgia (Bergamo), The Club (Milano) e si è esibito in apertura al concerto dei Negramaro al 105 Stadium di Genova.

Insieme concludono creando la loro prima traccia in collaborazione con Stefano Pain, dal nome “Mapango” con il quale entrano a far parte dell’etichetta “Molto records”.

Nell’estate del 2017 l’artista diventa dj resident di punta del prestigioso White Beach di Lipari, dove ancora oggi fa ballare migliaia di turisti che si recano nell’arcipelago.

Alla fine del 2017 Andy De Salvi continua a portare la sua musica in diversi locali del nord Italia, conquistando con i suoi set anche lo Store di Fendi in via Monte Napoleone a Milano e collaborando con la storica discoteca Plastic (Milano).

Nel 2021 nonostante la pandemia, Andy si rimette in gioco con le sue produzioni musicali e firma tre brani con delle etichette discografiche di alto livello in ambito internazionale, pubblicando “Renegade” (Gas Records) supportata da djs come Nicky Romero, “If You Feel” (Stereo Hype) selezionata e supportata da James Hype, Tita Lau e R3wire, “One More Time” (Sequence music) ed ora è il momento di ballare sulle note di “LIBRE”.

Ascolta “Libre” su Spotify >> https://spoti.fi/3MesVfk