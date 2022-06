6sicuro.it: ecco il servizio online che confronta assicurazioni auto

L’assicurazione auto è una delle spese fisse che si cerca sempre di modulare affinché sia sostenibile ma al contempo completa magari di coperture accessorie indispensabili.

Ad oggi, sono nate molte nuove compagnie assicurative, soprattutto online, con l’intento di abbattere il più possibile i costi e offrire premi competitivi, con un interessante rapporto qualità-prezzo. Orientarsi fra tante proposte in fase di scelta e trovare il prodotto assicurativo più indicato per le proprie necessità può quindi non essere semplice.

Un valido aiuto, in questi casi, può arrivare da 6sicuro.it, il portale di comparazione ufficiale del Gruppo Assiteca, che dal 2000 permette di confrontare le offerte più interessanti presenti sul mercato assicurativo.

Nel dettaglio, su 6sicuro.it è possibile richiedere un preventivo gratuito in pochi click, compilando un pratico form online, così da individuare l’assicurazione auto più adatta alle proprie necessità in modo semplice e veloce.

6sicuro: i vantaggi del servizio che confronta le assicurazioni auto

Per comparare le soluzioni disponibili sul mercato è possibile richiedere un preventivo su 6sicuro.it, inserendo nell’apposito form i dati anagrafici e le informative relative al veicolo. In quest’ultimo caso è necessario riportare il modello della propria auto o di quella che si intende acquistare, l’allestimento, nonché l’anno di immatricolazione. Inoltre, cilindrata, gancio di traino, impianto a GPL e numero approssimativo di chilometri percorsi in un anno possono essere determinanti per trovare l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze. Infatti, più si risulta precisi, maggiormente il confronto finale sarà svolto tra preventivi aderenti alle reali necessità.

Saranno fondamentali anche indicazioni riguardo al ricovero del mezzo, se su strada o in garage, e va anche ricordato che molte compagnie offrono allarme con GPS integrato, quindi in fase di raffronto e di scelta questo potrà essere un’importante discriminante.

Inoltre, occorrerà specificare se la guida sarà esclusiva del titolare della polizza o se vi saranno altri conducenti dello stesso nucleo familiare o meno, in quali classi di merito sono inseriti tutti e se qualcuno usufruisce della legge Bersani per rientrare nella medesima del titolare più anziano. Infine, nel confronto si possono anche valutare formule mensili, semestrali o le classiche annuali.

Confrontare le coperture accessorie dell’assicurazione auto con 6sicuro.it

Una volta che si arriva alla schermata finale su 6sicuro.it, si avrà giù una prima idea personalizzata delle varie possibilità che riguardano il proprio mezzo e le proprie esigenze. Sarà specificato il premio proposto dalle diverse compagnie e si potrà anche verificare se vi è incluso il cosiddetto risarcimento diretto, che molti propongono incluso nella formula: si tratta di un pagamento che avviene nell’immediato direttamente da parte della propria assicurazione, anche se a pagare deve essere quella della controparte in caso di sinistro. In tal modo, si potrà accedere subito alla cifra necessaria per ovviare alla riparazione del mezzo e saranno le due compagnie assicurative ad accordarsi in un momento successivo.

Ovviamente, nella copertura di base si possono inserire una moltitudine di polizze accessorie, a cominciare dalla classica Furto e incendio, che nei veicoli più datati non è inclusa ma si può aggiungere qualora lo si ritenga necessario; oppure la polizza Cristalli, magari assieme alla Atti vandalici, utili specialmente per chi parcheggia l’auto su strada pubblica e non in garage.

O, ancora, tra le più richieste spicca di sicuro l’Assistenza stradale, che consente di muoversi senza pensieri anche lungo le autostrade avendo la certezza di un rimorchio immediato e gratuito in caso d’incidente, con trasporto all’autofficina autorizzata più vicina.

Infine, c’è da ricordare che il portale offre anche un’assistenza telefonica diretta per rispondere a ogni dubbio o perplessità riguardo le polizze assicurative.