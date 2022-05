X Factor 2022: Francesca Michielin alla conduzione

Francesca Michielin alla conduzione di X Factor 2022. Accanto alla cantante anche i nuovi giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’amico

Francesca Michielin torna a X Factor, lì dove tutto è iniziato dieci anni fa con la vittoria, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in una veste (ancora) diversa: sarà la conduttrice di X Factor 2022. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino per X Factor nell’edizione che poi la vide vincitrice.

Francesca si conferma artista poliedrica, come ha sempre dimostrato nei suoi 10 formidabili anni di carriera: cantautrice e polistrumentista, si è imposta come una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, e negli ultimi mesi si è dedicata ad importanti attività che hanno arricchito il suo mondo già poliedrico: dopo il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo ‘Il cuore è un organo’ (Mondadori) e alla guida del programma televisivo ‘Effetto terra’ (Sky Nature). Ora torna a X Factor dopo il trionfo del 2012 – arrivato a soli 16 anni – per prenderne il timone nell’edizione al via a settembre su Sky e in streaming su Now. Solo negli ultimi 12 mesi Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra e nella serata delle cover, è stata autrice e produttrice per artisti del calibro di Fabri Fibra, e con il brano ‘Nei tuoi occhi’, dalla colonna sonora del film ‘Marylin ha gli occhi neri’ con Miriam Leone e Stefano Accorsi, ha ottenuto la nomination ai David di Donatello nella categoria ‘Miglior canzone originale’.

IL PERCORSO DI FRANCESCA MICHIELIN

La sua è una carriera sorprendente: nel 2016 è arrivata seconda al Festival di Sanremo con ‘Nessun grado di separazione’ (Doppio Platino) e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest; ha collaborato con le firme più importanti della nuova scena musicale italiana, e con le sue live performance, le più recenti per il tour ‘Fuori Dagli Spazi LIVE!’, ha calcato i palchi delle principali e più suggestive arene italiane. Nel 2021 è tornata in gara sul palco dell’Ariston con il brano ‘Chiamami per nome’ in coppia con Fedez, conquistando il secondo posto. Ha all’attivo cinque album in studio, da ultimo ‘FEAT (Fuori dagli spazi)’ che contiene le collaborazioni con Fedez, Vasco Brondi, Colapesce e Mecna, e rappresenta l’evoluzione del progetto collettivo ‘FEAT (Stato di natura)’, coraggiosamente uscito in pieno lockdown nel 2020 e certificato Disco d’Oro. Da febbraio 2021 è autrice e conduttrice del podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le donne oggi?, che ha debuttato in vetta alle classifiche Podcast di tendenza sulle piattaforme digitali.

L’ESORDIO AD X FACTOR

L’esordio di Francesca Michielin come conduttrice di X Factor 2022 avverrà il 4 giugno, quando all’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1) partiranno le Audition, che quest’anno torneranno a essere un evento con il pubblico in presenza. Le Audition proseguiranno poi il 5, 7, 8 e 12 giugno. Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili al link https://xfactor.sky.it/info/pubblico-audizioni-x-factor-2022. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Insieme a lei, debutterà anche la nuova giuria dello show Sky Original prodotto da Fremantle, formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. I casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 al link xfactor.sky.it/casting.