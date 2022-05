Regola B. online con “Non vali finché non sai rispettarti”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Non vali finché non sai rispettarti”, il nuovo singolo di Regola B.

Dopo il primo singolo realizzato nel 2020, Regola B pubblica in questo periodo il suo quinto lavoro: “Non vali finché non sai rispettarti”.

Già dal titolo, è facile intuire che Regola B si pone come un artista complesso e unico nel suo genere, profondamente introspettivo ma anche attento alla realtà e alle persone che lo circondano. Infatti, per scrivere “Non vali finché non sai rispettarti”, Regola B ha attinto alle sue personali esperienze negative e le ha raccontate con l’obiettivo di infondere fiducia nell’ascoltatore.

Il testo (introspettivo ma con forti proiezioni sulla realtà del mondo esterno) si presenta quasi come un tutorial che ci insegna le regole per volersi bene: prima di tutto rispettare se stessi e di conseguenza cercare solo il bene per la propria vita, anche se questo a volte può richiedere un cambio totale di ambiente, persone e routine.

Dal punto di vista musicale, “Non vali finché non sai rispettarti” appare subito come una tipica canzone rap di vent’anni fa, che unisce sonorità soul con sintetizzatori degli anni ’90 e una batteria hip hop che ricorda la vecchia scuola. Il ritornello è molto melodico, piacevole e orecchiabile, e si pone come un vero e proprio mantra: la ripetizione delle parole del titolo diventa una forma di meditazione che vuole renderci consapevoli del nostro valore.

Questa nuovo brano, scritto da Regola B e realizzato dall’artista con la collaborazione di Prod. Alessio, è una composizione matura, caratterizzata da melodie complesse ma orecchiabili, da uno stile hip hop / rap classico ma attuale, e da un testo ricco di umanità che vuole davvero di aiutare e far riscattare le persone in difficoltà.

“Non vali finché non sai rispettarti” è disponibile su tutti le piattaforme digitali ed è accompagnata da un emozionante video che potete trovare sul canale YouTube di Regola B.

“Fratello di te stesso, figlio dei tuoi sogni

Se impari questo non avrai piu’ bisogni”

Regola B.