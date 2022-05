Nuove licenze in arrivo per due casinò svizzeri

Da sempre una destinazione privilegiata dai giocatori di casinò di tutto il pianeta, la Svizzera si dimostra sempre un passo avanti quando si tratta di gioco d’azzardo. E se questo ai giorni nostri è abbondantemente praticato online, poco importa, perché il paese elvetico è pronto ad annunciare delle nuove riforme che riguardano il gioco d’azzardo nei casinò fisici.

Il Mercato Del Gioco Cresce Con Le Nuove Concessioni

E’ del 27 aprile 2022 la notizia che il Consiglio federale svizzero ha preso delle decisioni in materia di gioco d’azzardo, che avranno effetto sulle case da gioco elvetiche non prima del 2025. In particolare, come si legge in questo comunicato dell’ESBK, la Commissione Federale delle Case Da Gioco, il numero delle regioni che possono ospitare sul proprio territorio un casinò è stato portato da 21 a 23. A fine maggio la Commissione provvederà al rilascio delle licenze.

La notizia, che sta già avendo una forte eco tra gli appassionati delle case da gioco, è foriera di ottime prospettive per il mercato, il quale si aspetta già un incremento delle presenze straniere grazie ai due nuovi casinò. Non è un caso che questi ultimi apriranno i battenti con l’arrivo della stagione invernale (previa selezione dei partecipanti al bando di assegnazione delle licenze che si terrà in autunno), vale a dire il periodo dell’anno nel quale la Svizzera conta più turisti sul proprio territorio.

Dietro alla decisione dell’ESBK c’è non solo una strategia di mercato ben pianificata, ma anche un disegno di modifica della legislazione vigente in materia di gioco d’azzardo, il tutto con il benestare del popolo che, come previsto dalla costituzione del Paese, ha facoltà di pronunciarsi tramite referendum su ogni nuovo disegno di legge (la nuova legge sui giochi d’azzardo è passata con il 72.9% dei voti). I due nuovi casinò non solo assicureranno alla Svizzera un flusso di nuovi turisti, ma contribuiranno anche a generare nuove entrate fiscali provenienti dalla tassazione delle vincite al gioco.

La Legislazione Svizzera Sul Gioco D’Azzardo

Le due nuove città di Losanna e Winterthur si preparano ad accogliere i nuovi casinò senza limitazioni rispetto alla tipologia del gioco ed all’importo delle vincite; la Commissione ha, infatti, predisposto per l’apertura delle nuove case da gioco la licenza di classe A, la quale offre maggiori libertà ai giocatori di casinò rispetto alla licenza di classe B. Dunque, i casinò delle zone A salgono a 10, alle quali vanno aggiunte le 13 zone in cui operano i casinò con licenza di classe B.

Tra le varie agevolazioni di cui godono i giocatori nei casinò di classe A, ricordiamo la possibilità di accedere ad un numero illimitato di giochi; mentre, tra le restrizioni (che pur esistono, sebbene siano decisamente più lievi rispetto alla classe B) ci sono da considerare delle limitazioni sulle vincite dei jackpot alle slot machine. Queste limitazioni vigono anche nei casinò di classe B, nei quali le scommesse sono però limitate a 25 CHF (equivalenti a circa 24 euro) e le vincite di jackpot a 25.000 CHF. Per quanto riguarda i giochi da tavolo, nei casinò di tipo B l’accesso è consentito soltanto a 3 tipi di gioco, a fronte di ben 14 tipi nei casinò di tipo A.

Di norma, la licenza di tipo A viene concessa dalla Commissione a quei casinò dai quali ci si può ragionevolmente attendere entrate per il fisco che superino i 30 milioni di franchi all’anno.

Focus Sull’Art. 106 Della Costituzione Federale Delle Case Da Gioco

I casinò che vinceranno il bando di gara per l’assegnazione delle nuove licenze potranno offrire all’utenza anche giochi online, che verranno erogati in collaborazione con gli operatori. E questa è un’altra grande novità della nuova legge svizzera, che stabilisce che d’ora in poi le case da gioco fisiche possono richiedere una partnership con gli operatori dei giochi online come forma di estensione del proprio mercato. Tuttavia, per quanto riguarda lotterie e scommesse sportive, le licenze potranno essere concesse soltano a Swisslot e Loterie Romande.

Altra novità apportata dall’art.106 della Costituzione federale svizzera riguarda la possibilità di avvalersi di misure di blocco nei confronti di operatori non abilitati al gioco in Svizzera, così da salvaguardare il gioco legale. In particolare, gli operatori stranieri dovranno prima ottenere dall’ESBK l’approvazione per offrire i loro giochi in Svizzera, altrimenti saranno illegali e perciò perseguibili per legge. Tuttavia, gli operatori stranieri possono comunque stipulare delle partnership con i casinò accreditati nel Paese.

Sul fronte dell’utenza, i giocatori potranno accedere ad un sito di casinò online solo se maggiorenni, domiciliati in Svizzera e autorizzati al gioco d’azzardo. Bisogna tenere a mente che nel caso di mancato rispetto della nuova legge sui giochi d’azzardo, le parti coinvolte nel crimine sono il fornitore di giochi, il licenziatario del casino ed il giocatore stesso. Infine, vale sempre il principio per cui nessuna legge straniera può condizionare o alterare la regolamentazione del gioco in Svizzera.