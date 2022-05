Disponibile in Italia il libro di James Norbury tradotto da Chiara Carminati: un volume poetico e commovonte sul senso della vita

«Cos’è più importante» chiese Grande Panda, «il viaggio o la meta?» «La compagnia» rispose Piccolo Drago.

Grande Panda e Piccolo Drago osservano il risveglio della natura in primavera, ascoltano il rumore della pioggia che rinfresca i pomeriggi d’estate, danzano insieme alle foglie che cadono dagli alberi in autunno, si addormentano sotto il freddo e scintillante cielo dell’inverno. E mentre accendono una candela e bevono una tazza di tè, un nuovo sole sorge e un’altra magnifica avventura li attende. Il viaggio attraverso le stagioni di due amici inseparabili, per imparare che il nostro cammino non è segnato su nessuna mappa, e che per scoprirlo non dobbiamo arrenderci davanti agli errori o alle insicurezze, ma respirare, ascoltare ed esistere.James Norbury è uno scrittore e artista inglese, appassionato di natura e animali. Nell’illustrare le avventure di Grande Panda e Piccolo Drago, fenomeno editoriale in Inghilterra, si è ispirato alla filosofia e alla spiritualità buddista.

pp. 200

€ 16,50

Dai 10 anni