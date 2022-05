Boyrebecca online con la nuova canzone

Boyrebecca è finalmente pronta a farci ascoltare il suo nuovissimo singolo. “Rin Tin Tin” è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Boyrebecca è finalmente pronta a farci ascoltare il suo nuovissimo singolo. Rin Tin Tin è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane, per Asian Fake / Columbia Records / Sony Music Italy.

“Rin Tin Tin è un inno al clubbing, un ritmo sensuale e divertente per scuotere i corpi. L’ho scritto pensando alla riapertura della night life che per un periodo è scomparsa dalle nostre vite.”

Con il suo vorticoso mix di reggaeton, pop, parole in italiano, inglese e spagnolo, Rin Tin Tin riparte dove Boyrebecca si era fermata con l’ultimo singolo Diabla, ma spingendo ancora di più sull’atmosfera maldita da nightclub decadente e lussurioso. Un brano fulmineo pensato per far ballare e muovere le persone, ma soprattutto sedurle con costanti richiami ammiccanti e osé. L’artista ha per l’occasione anche collaborato alla creazione di Zaira, una meta-influencer o influencer virtuale la cui immagine è stata disegnata proprio da Boyrebecca.

50% boy 50% rebecca: Boyrebecca è la lolita crazy del panorama musicale italiano. Voce seducente e mani smaltate, paillettes luccicanti e movimento di fianchi. Nel 2019 pubblica WWW HTTP, il suo primo singolo ufficiale, distinguendosi fin da subito per atmosfere erotiche e al tempo stesso sognanti, freak e romantiche. A settembre 2020, con l’uscita di “Ay Marinayo” entra a far parte del roster di Asian Fake/Sony Music Italy, segue il brano “Dulce de Leche”, ricetta suadente a ritmo di reggaeton, sussurrata nell’orecchio dell’ascoltatore in un mix di italiano e spagnolo.

Il 26 marzo 2021 arriva la collaborazione con la regina della nightlife milanese: “Dulce de Leche remix feat. M¥SS KETA”, “un sexy assaggio di un piccantissimo dulce de leche dal retrogusto hentai e morbido come un marshmallow”, seguita dal singolo “Diabla” che ha ottenuto numerosi passaggi nelle radio italiane. Rin Tin Tin è il suo nuovo singolo, anticipazione di un’estate crazy e piccante.