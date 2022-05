Peduzzi e Manni pubblicano “Amore, sesso e altre cose così”

A metà tra romanzo e manuale, disponibile nelle librerie e online “Amore, sesso e altre cose così” di Elena Peduzzi e Fiore Manni

Un libro metà romanzo e metà manuale, indispensabile per sopravvivere a quell’uragano di emozioni e domande che prima o poi travolge tutti

Sabrina legge un annuncio in bacheca e non può credere ai suoi occhi: la preside ha appena cancellato le lezioni di educazione sessuale dal programma! Proprio adesso che a scuola tutti sembrano impazziti e nessuno sa più come si sveglierà domani, che emozioni prova, qual è il confine tra amicizia e amore. E allora lei e i suoi amici, Frida, Enea e Kristos, si fanno venire un’idea geniale. Raccolgono di nascosto i dubbi imbarazzanti degli studenti su questioni di amore, sesso e altre cose così e, con l’aiuto di professionisti, fondano un giornale clandestino che si propone di dare a tutti (loro quattro compresi) le risposte di cui hanno bisogno. Come si gestisce la prima cotta? Perché il corpo cambia, e come bisogna prender- sene cura? Che cos’è il movimento LGBT+? Perché è importante saper dire di no? Questo e molto altro si leggerà tra le pagine del loro giornalino (e di questo libro). E occhio che anche tu rischi di trovare le risposte a tutte quelle domande che non hai mai osato fare! Con la consulenza di un’urologa, una ginecologa e una psicologa.

FIORE MANNI ha pubblicato con Rizzoli: Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (Premio Asti d’Appello Junior), Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti e Come le cicale. Per Sperling & Kupfer ha scritto Nel buio della casa. È coautrice del graphic novel Mask’d, edito da Star Comics.

ELENA PEDUZZI, laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico, è ghost writer e autrice di romanzi pubblicati dalle più importanti case editrici italiane e tradotti in numerose lingue. Vive a Milano.

Illustrazioni di Giada Carboni

pp. 208

€ 16,00

Dai 12 anni