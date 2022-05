Moda: Cettina Bucca svela la nuova collezione

Cettina Bucca nella sua collezione Autunno-Inverno 2022-23 parla di luna park, di gioco, di sogno e di desideri, per accendere la speranza, divenuta più spenta

Cettina Bucca nella sua collezione Autunno-Inverno 2022-23 parla di luna park, di gioco, di sogno e di desideri, per accendere la speranza, divenuta più spenta, evanescente ed impalpabile. Le giostre pensate per tutte le età e per tutti i gusti, diventano di buon auspicio per un futuro gioioso tutto da scrivere. Il luna park ci riconduce alla spensieratezza dell’infanzia, ci porta a fantasticare, a indurre l’illusione che tutto possa tornare alla normalità.

La gaiezza e l’allegria nella collezione della designer siciliana, si esprimono con le caratterizzanti stampe che si accendono di molteplici fantasie, giocando con i caroselli colorati, con le giostrine in movimento, lo zucchero filato, i percorsi creativi, le scorribande sulla neve, i volti dei personaggi che si incontrano in questi luoghi ludici e ricreativi.

Gli immancabili motivi floreali e i check completano le proposte allegre e ludiche per il prossimo inverno.

Materiali ricercati, lavorazioni pregiate e capi iconici ispirano la creatività di Cettina Bucca. I tessuti ricamati e preziosi danno vita ad una collezione che si può coniugare in molteplici modi ed essere utilizzata in mille occasioni differenti. Nella collezione convivono armoniosamente cappotti dalle linee sartoriali ed infinitamente avvolgenti e calde, abiti morbidi oppure dalle silhouette più lineari e che arrivano dal ginocchio alla caviglia in un gioco di dimensioni e lunghezze differenti. Le gonne ed i pantaloni ampi o più sagomati sono il giusto collegamento con le giacche lunghe di linea molto femminile.

I tessuti sono sempre naturali, pieni di luce e sfumature: sete lucenti, velluto a costine, lane ricamate oppure stampate, delicati cachemire, lucide viscose e caldi cotoni lavorati a rilievo e doppiati.

I colori sgargianti si alternano a quelli della terra oppure a nuance inusuali. La palette si nutre di contrasti: gradazioni accese di blu intenso, di rosa e rossi brillanti si incontrano con gialli intensi e fucsia fluo. Un intenso gioco di colori che ricorda le ripide discese degli ottovolanti.