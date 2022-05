“Letto numero 6” su Rai 4: la trama del film

Il thriller “Letto numero 6” in prima serata su Rai 4: in prima visione la ghost story made in Italy, ecco la trama del film

Lunedì 30 maggio, alle 21.20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone una ghost story tutta italiana: in prima visione il thriller soprannaturale “Letto numero 6”. Esordio alla regia di un lungometraggio per Milena Cocozza, Letto numero 6 racconta la storia di Bianca, giovane dottoressa assunta in un ospedale pediatrico per coprire i turni di notte nel reparto ortopedia.

La precedente dottoressa si è suicidata gettandosi dalla finestra della sua stanza, la stessa che ora ospita ogni notte Bianca. La donna fa la conoscenza di un bambino che occupa il posto letto numero 6; ma quello che sembra un incontro di routine con un piccolo paziente qualsiasi per Bianca si trasforma in un vero e proprio mistero, visto che il letto n. 6 non è assegnato a nessuno e di quel bambino, il giorno dopo, non c’è traccia. Un’affascinate storia mistery, che si avvale dell’interpretazione di Carolina Crescentini e della produzione dei Manetti Bros., anche autori del soggetto e della sceneggiatura, insieme al loro collaboratore Michelangelo La Neve.