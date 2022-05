Come e perché rafforzare il sistema immunitario

Con il cambio di stagione, quando si è sotto stress o si fa un uso smodato di antibiotici il nostro organismo è molto più debilitato. Ciò comporta una maggiore possibilità di contrarre malattie, proprio perché le difese immunitarie si sono abbassate. Ed ecco, quindi, motivato quanto sia importante dover rafforzare il sistema immunitario per potersi difendere da virus, batteri e funghi. Ma come rafforzare il sistema immunitario? È importante avere uno stile di vita più sano e cioè:

Evitare o limitare il consumo di alcool;

Non fumare;

Avere un regime alimentare ricco di frutta e verdura, concentrati di vitamine e sali minerali;

Fare più attività fisica con regolarità;

Dormire almeno 7-8 ore ogni giorno;

Avere una buona igiene personale

Eventualmente, se necessario, si possono assumere degli integratori naturali ad azione immunostimolante.

I 6 principi base per rafforzare le difese immunitarie

Abbiamo sopra elencato i 6 principi alla base di un potenziamento delle difese immunitarie, ora li passiamo in rassegna. Partiamo dal consumo di alcolici e dal fumo: l’alcol, così come la nicotina, abbassa l’azione benefica delle vitamine e dunque è da limitare se si vuole avere un sistema immunitario più forte. Di conseguenza, per rafforzare il sistema immunitario serve integrare una buona dose di vitamine, sali minerali e antiossidanti, ovvero bisogna mangiare più frutta e verdura prediligendo proprio quegli alimenti che contengono più principi antinfiammatori. Qualche esempio? Largo spazio a pomodori, broccoli, cicorie, spinaci, cavoli, peperoni, aglio, ananas, kiwi, agrumi, tè verde, spezie.

È altrettanto importante fare esercizio fisico più frequentemente, puntando magari ad allenare il sistema scheletrico e muscolare per ridurre il rischio che possano insorgere problemi. Così come è necessario dover far riposare il corpo per ricaricare le energie. Il sonno infatti può influire sul sistema immunitario, nel senso che se non si dorme abbastanza l’organismo è più predisposto a malattie infiammatorie, neurodegenerative, aterosclerosi.

Ma anche lo stress può far crollare le difese immunitarie ed ecco per cui si deve tentare di adottare delle buone abitudini che riducano i livelli di stress e consentano di vivere meglio. Si può, per esempio, fare meditazione o ricorrere ad altre tecniche di rilassamento.

E infine c’è un principio imprescindibile, fulcro di uno stile di vita sano: la cura della propria igiene. Quante volte infatti ci si ammala perché si sta in ambiente chiusi, poco areati, sporchi? Respirare aria malsana e non lavarsi le mani sono le principali cause di malanni e malattie.

La correlazione tra relazioni sociali e sistema immunitario

Ma c’è anche un ulteriore fattore di cui dover tenere conto per rafforzare il sistema immunitario: le relazioni sociali. Ovvero, per raggiungere uno stato di salute psico-fisica ottimale si ha il bisogno di avere connessioni sociali, provare emozioni, sviluppare endorfine. Una passeggiata in compagnia, per esempio, si trasforma in un momento di svago piacevole e al contempo una buona occasione per fare esercizio fisico, mantenersi in forma e rafforzare il sistema immunitario. Insomma, bastano davvero pochi accorgimenti per stare meglio e potenziare le difese immunitarie.