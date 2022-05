A settembre Papa Francesco sarà a Matera

Papa Francesco a Matera il 25 settembre. Sarà nella città dei Sassi per chiudere il 27esimo Congresso eucaristico nazionale dal titolo “Torniamo al gusto del Pane”

Papa Francesco sarà a Matera domenica 25 settembre in occasione della chiusura del 27esimo Congresso eucaristico nazionale dal titolo Torniamo al gusto del Pane. Per una chiesa eucaristica e sinodale. Lo rende noto l’arcivescovo di Matera-Irsina, Giuseppe Antonio Caiazzo, facendo sapere che, prima della messa in piazza Matteotti, la mattina del 25 settembre Papa Francesco farà un giro in auto a Matera, lungo un itinerario che comprende anche gli antichi rioni Sassi, patrimonio Unesco. La messa conclusiva del congresso sarà celebrata dal Pontefice.

L’evento sarà ripreso da Tv2000 e Avvenire. Per le giornate, che partiranno il 22 settembre, è previsto ogni giorno l’arrivo in media di 1.500 ospiti ufficiali, tra fedeli e diocesi, 223 in tutto, ciascuna con il proprio vescovo. In programma momenti di riflessione, preghiera e testimonianze.

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA ALLA MESSA DI PAPA FRANCESCO

L’Orchestra sinfonica di Matera è stata scelta dalla curia arcivescovile di Matera-Irsina per accompagnare il 25 settembre, in piazza Matteotti e in diretta televisiva nazionale, la celebrazione della messa celebrata da Papa Francesco. “L’Orchestra sinfonica di Matera – dichiara la presidente dell’omonima fondazione, Gianna Racamato – sarà la colonna sonora della giornata di apertura del 27esimo Congresso eucaristico nazionale, dal 22 al 25 settembre a Matera. Nella chiesa di Cristo Re, eseguirà in prima assoluta Ecce panis angelorum, concerto per coro di voci bianche, coro misto, orchestra, ottoni e timpani fuori campo del compositore lucano Damiano D’Ambrosio”. L’orchestra si avvarrà delle collaborazioni del coro della polifonica materana, Pierluigi da Palestrina, diretto dal maestro del coro Carmine Antonio Catenazzo, dei cantori materani diretto dalla maestra Alessandra Barbaro, del coro civico Later Chorus diretto dal maestro Vincenzo Perrone e del coro Juvenes Cantores diretto dal maestro Luigi Leo.

Sarà Carmine Antonio Catenazzo a dirigere l’Orchestra sinfonica di Matera il 25 settembre in piazza Matteotti in occasione della messa celebrata dal Papa.”Con la preziosa collaborazione del Conservatorio Duni – prosegue Racamato – l’Orchestra sinfonica di Matera eseguirà musiche di Francesco Meneghello, Antonio Parisi, Marco Frisina e Vincenzo Ferroni e sarà accompagnata dalle voci di più di 700 cantori delle parrocchie della provincia di Matera”.