Fedez con Mara Sattei e Tananai: arriva “La dolce vita”

Fedez torna con la canzone “La dolce vita”: nel nuovo singolo, su tutte le piattaforme dal 3 giugno, anche Tananai e Mara Sattei

“L’estate può ufficialmente iniziare”. Dopo il successo di ‘Mille’, in featuring con Orietta Berti e Achille Lauro, Fedez ha annunciato il nuovo tormentone dell’estate 2022. Esce il 3 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali, ‘La Dolce Vita’, singolo che vede la collaborazione di Tananai e Mara Sattei. Il brano è già disponibile in pre-save e pre-add a QUESTO LINK.

LA DOLCE VITA DI FEDEZ

Come si evince dal titolo stesso, ‘La Dolce Vita’ conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di Tanani e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana.

Il brano, prodotto da d. whale, è una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”, le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez.

TANANAI E MARA SATTEI

Il featuring di questo brano vede al fianco di Fedez Tananai, giovane cantautore già presente nell’ultimo album ‘Disumano’ che, dopo aver conquistato il grande pubblico al Festival di Sanremo 2022, ha da poco concluso un tour completamente sold out nei club e ottenuto il disco di platino con ‘Sesso Occasionale’ e ‘Baby Goddamn’, canzone in vetta alle classifiche musicali degli ultimi mesi. Con loro anche Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti e poliedriche del panorama musicale italiano che, a seguito di importanti collaborazioni – che le sono valse svariate certificazioni -, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album, ‘Universo’, che porterà in estate in tour in giro per l’Italia, prima di approdare in autunno nei club.