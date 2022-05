E-commerce: Yocabè lancia una nuova piattaforma

YOCABÈ lancia FBY, la nuova piattaforma tecnologica e logistica che rende il commercio digitale accessibile a tutti i brand e i retailer

YOCABÈ, l’azienda innovativa nata per permettere ai brand di vendere di più e meglio sui marketplace di tutto il mondo, oggi lancia un nuovo servizio di gestione degli ordini a disposizione di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro grandezza. Si chiama FBY – Fulfillment by YOCABÈ – si rivolge a tutti i settori, in particolare a quelli della moda, del beauty, dei beni di consumo, alimentare e vini e promette di rivoluzionare la logistica del mondo ecommerce Direct to Consumer.

“Fino a qualche anno fa la creazione e gestione di ecommerce di successo era appannaggio di pochi grandi gruppi che avevano la capacità di investire nello sviluppo di siti web creati ad hoc e soluzioni logistiche ottimizzate per l’ecommerce” spiega Vito Perrone, CEO e founder di YOCABÈ. Questo, almeno fino a quando soluzioni SaaS (Software as a Service) come Shopify, Storeden, Salesforce Commerce Cloud o opensource come Prestashop, Woocommerce e Magento, non hanno permesso di creare siti web in modo rapido e conveniente, consentendo ai merchant, indipendentemente dalla loro dimensione, di creare siti ecommerce paragonabili a quelli dei big player. “La sfida però – prosegue Perrone – per chi vuole vendere prodotti online resta quella di offrire un servizio di evasione degli ordini e delle spedizioni comparabile con quello di Amazon e Zalando”. Sono infatti questi i siti che oggi hanno fissato le metriche di riferimento per il settore dell’ecommerce. E continua il manager: “YOCABÈ lancia FBY, il primo FaaS (Fulfilment as a Service) in Italia, proprio con l’obiettivo di offrire un servizio di logistica e spedizioni completo in cloud che possa permettere a qualsiasi brand o retailer, dai grandi ai medi e piccoli, di garantire un servizio di gestione degli ordini e delle spedizione comparabile a quello offerto dai grandi marketplace”.

Nel 2021 il settore dell’ecommerce in Europa ha toccato i 500 milioni di euro di fatturato, il 50% di questo è stato generato da retailer piccoli e medi. “Questo significa che il mercato ha enormi prospettive di crescita e non solo per i colossi, anzi, immaginiamo quello che potrebbe significare per i rivenditori “minori” ottimizzare la gestione logistica” – dice Perrone.

Per rendersi conto di cosa significhi per l’acquirente l’aspetto logistico, prendiamo ad esempio il solo segmento delle spedizioni: secondo una recente indagine Netcomm il 34% degli acquirenti online sceglie il sito dove acquistare sulla base delle opzioni di consegna e di ritiro proposte. I servizi di logistica sono inoltre un elemento che spesso viene chiamato in causa nella mancata finalizzazione degli acquisti online da parte dei consumatori. Sempre secondo la ricerca, più di 1 italiano su 2 è preoccupato per i costi di spedizione e teme di non essere a casa quando riceve la merce, mentre il 41% degli intervistati è spaventato dai rischi di inconvenienti in caso di reso e dagli slot di consegna troppo vaghi. E ancora, secondo una ricerca di econsultancy il 24% dei consumatori abbandonerebbe il carrello se non trovasse specificata la data di consegna, e ben il 69% dichiara che sarebbe poco probabile tornare ad acquistare da un sito che ha consegnato l’ordine 2 giorni dopo la data prevista di consegna. “Insomma – chiosa Perrone – per un’azienda migliorare gli aspetti logistici significa non solo risparmiare su una voce di costo che incide fortemente sui margini ma sempre più conquistare quote di mercato a discapito di chi non si dota di soluzioni in linea con le aspettative dei clienti online. Amazon e Zalando lo insegnano”.

E FBY non opera solo nel campo delle spedizioni e dei resi. Il nuovo servizio messo a punto grazie al know how, alla tecnologia e all’infrastruttura logistica di YOCABÈ è in grado di gestire l’ordine online nel suo complesso, fornendo al cliente una piattaforma multicanale attraverso cui il merchant può controllare il magazzino, lo stato dell’ordine e soprattutto può connettersi direttamente a tutte le principali piattaforme di ecommerce, da Shopify a Prestashop e Storeden, e ai più grandi marketplace come Amazon, eBay e Zalando. Grazie a FBY, l’azienda potrà rifornire e stoccare tutta la merce nella rete dei magazzini messi a disposizione da YOCABÈ, gestire la presa del prodotto, il picking, e curare il packing degli ordini, anche prevedendo un imballaggio personalizzato. FBY, inoltre, garantirà spedizioni a tariffe migliori entro le 24/48 ore, oltre a farsi carico della gestione dei resi e del customer service. Senza dimenticare che grazie alla piattaforma di YOCABÈ l’azienda potrà analizzare i dati delle proprie vendite ed ampliare facilmente i canali su cui vendere i propri prodotti.

Oggi YOCABÈ è in grado di fornire ai brand ed ai merchant non solo un servizio ma l’esperienza maturata in anni di lavoro con i più grandi marketplace del mondo – YOCABÈ nasce nel 2016 quando l’ondata espansiva dell’ecommerce che ha cambiato completamente le nostre esperienze d’acquisto era ancora di là da venire. “Il vantaggio per un’azienda che sceglie FBY è anche quello di avere a disposizione un partner che ha le capacità per soddisfare gli standard richiesti da player come Amazon o Zalando e che, possedendo già tutti i tool per spedire in ogni parte del mondo, sia un vero facilitatore dell’internazionalizzazione ed in grado di moltiplicare le vendite con una soluzione plut&play” conclude Perrone.