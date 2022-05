Diabete: remissione anche con basso indice di massa corporea

Un programma di perdita di peso può portare alla remissione del diabete di tipo 2 anche negli individui con un indice di massa corporea normale

Un programma di perdita di peso può portare alla remissione del diabete di tipo 2 anche negli individui con un indice di massa corporea normale, grazie alla perdita di grasso corporeo in particolare nel fegato e nel pancreas, secondo uno studio britannico presentato alla Diabetes UK Professional Conference 2022

Lo studio ReTUNE (Reversal of Type 2 Diabetes Upon Normalization of Energy Intake in Non-obese People), finanziato da Diabetes UK, ha coinvolto 20 persone con diabete di tipo 2 di durata inferiore a 6 anni e un indice di massa corporea (BMI) fino a 27 kg/m2.

Dopo 1 anno, i partecipanti avevano perso il 9% del loro peso. Il grasso corporeo è diminuito in modo significativo portandosi allo stesso livello dei controlli senza diabete, con una riduzione del grasso epatico, dei trigliceridi totali e del grasso pancreatico. Questi risultati erano accompagnati da aumenti della secrezione di insulina e riduzioni dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c) e glicemia a digiuno.

«I risultati indicano che l’eziologia e la fisiopatologia del diabete di tipo 2 è la stessa, indipendentemente dal fatto che il BMI sia normale o elevato» ha affermato l’autore principale Roy Taylor, professore di medicina e metabolismo all’Università di Newcastle. «Queste informazioni dovrebbero fare una profonda differenza nei consigli che i medici forniscono ai loro pazienti. Una degli aspetti drammatici nel trattare con i diabetici è che provano molto risentimento per il fatto che gli operatori sanitari dicano loro di non perdere peso».

La prima linea di trattamento è ridurre il peso corporeo

Questi risultati supportano la teoria che ci sia una soglia di grasso al di sopra della quale si sviluppa il diabete di tipo 2, ha dichiarato Taylor, secondo il quale la perdita di peso è il trattamento di prima linea per quanti soffrono di diabete di tipo 2, indipendentemente dal loro BMI.

Lo studio DiRECT aveva già dimostrato che una dieta liquida ipocalorica, seguita da una graduale reintroduzione del cibo e da un programma di mantenimento della perdita di peso, può consentire e mantenere la remissione del diabete di tipo 2 dopo 2 anni nelle persone in sovrappeso o obese. Il 36% dei 300 pazienti arruolati ha raggiunto la remissione e l’ha mantenuta per 24 mesi, rispetto a cambiamenti trascurabili nel gruppo di controllo.

Ispirato dai risultati dei trial DiRECT e DROPLET, il National Health Service (NHS) britannico ha lanciato un programma di trattamento dietetico ipocalorico per le persone in sovrappeso e affette da diabete.

«Questo studio rivoluzionario fa progredire la nostra comprensione del motivo per cui si sviluppa il diabete di tipo 2 e cosa si può fare per curarlo» ha commentato Chris Askew, amministratore delegato di Diabetes UK. «La nostra ambizione è che quante più persone possibile abbiano la possibilità di andare in remissione e vivere molto più a lungo. I risultati di ReTUNE ci avvicinano significativamente al raggiungimento di questo obiettivo, dimostrando che la remissione non è possibile solo per le persone con un determinato peso corporeo».

La riduzione del peso e del grasso corporeo ha portato alla remissione

Per lo studio ReTUNE sono stati reclutati 20 soggetti con diabete di tipo 2 da meno di 6 anni e un BMI di 21-27 e sono stati confrontati con 20 controlli abbinati, con un follow-up di 52 settimane. I pazienti avevano un’età media di 59 anni, 13 erano donne, il BMI medio era di 24,8, la HbA1c media era 54 mmol/mol e la durata media del diabete era di 2,8 anni.

Quattordici dei pazienti stavano assumendo metformina al momento dell’arruolamento e due erano in trattamento con gliclazide. La terapia farmacologica è stata sospesa quando i diabetici sono entrati in un programma di perdita di peso incrementale con step del 5%, seguito da 6 settimane di mantenimento del peso raggiunto.

Complessivamente il peso è diminuito in media del 9%, mentre il grasso corporeo è passato dal 32% al basale al 28% dopo 1 anno (P < 0,001), eguagliando la percentuale osservata nei controlli. Anche i grassi epatici sono diminuiti in misura significativa dal basale (P <0,001) fino a circa lo stesso livello dei controlli dopo 1 anno, uno schema osservato anche con livelli di colesterolo lipoproteico a densità molto bassa e di trigliceridi.

Il grasso pancreatico si è ridotto in modo costante e significativo nel corso delle 52 settimane di follow-up (P < 0,05), sebbene sia rimasto al di sopra del livello osservato nei controlli. La secrezione di insulina è aumentata in modo significativo nel corso dello studio (P = 0,005) per finire appena oltre il limite inferiore dell’intervallo normale dopo 52 settimane.

Durante il follow-up i 14 pazienti che hanno raggiunto la remissione del diabete di tipo 2 hanno visto diminuire significativamente i loro livelli di emoglobina glicata (P < 0,001) del glucosio plasmatico a digiuno (P < 0,001).

