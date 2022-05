Hunters Group: Il PNRR porterà enormi opportunità di lavoro al Centro-Sud Italia in settori come l’Information Technology, l’Eco-sostenibilità e l’Edilizia

Crescono del 25% le richieste di professionisti a Roma e nel Lazio e del 30% le opportunità di lavoro al Centro-Sud Italia. Le maggiori occasioni si concentrano nei settori come l’Information Technology, l’Eco-sostenibilità e l’Edilizia. In particolare, le aziende cercano Sustainability Manager, EcoBrand Manager, Ingegneri del Machine Learning, Cloud Architect.

“Il Lazio e, più in generale, il Centro-Sud Italia – precisa Giovanni Policella, Area Manager di Hunters Group – si stanno rivelando territori molto dinamici dal punto di vista delle opportunità professionali, soprattutto nel settore energetico. Il PNRR ha certamente dato una grande spinta in questo senso e rappresenta una vera occasione di rilancio che non possiamo trascurare. Ed è anche per questo motivo che abbiamo aperto una nuova sede a Roma”.

Sustainability Manager con una laurea in Ingegneria dell’ambiente, Scienze ambientali, Economia dell’ambiente, è oramai una figura obbligatoria per legge per tutti gli Enti Pubblici. Si occupa della raccolta e dell’analisi di dati su consumi energetici. La sua RAL è tra i 50.000 e 65.000 euro.

EcoBrand Manager, esperto in possesso di una laurea in Economia e Marketing, è invece il responsabile della progettazione e promozione di una o più linee di prodotti sostenibili. Elabora soluzioni nuove, pianifica le strategie e verifica la garanzia dei principi della sostenibilità, dell’efficienza energetica e del basso impatto ambientale nelle fasi di produzione, distribuzione e vendita. La sua RAL è tra i 40.000 e i 45.000 euro.

Ingegnere del Machine Learning è una figura tecnica con un background matematico che combina statistica e informatica al fine di sviluppare algoritmi; questi ultimi apprendono informazioni direttamente dai dati e dall’esperienza attraverso metodi matematico-computazionali. Si tratta di algoritmi che si evolvono e che migliorano continuamente: l’obiettivo finale è ottenere una macchina in grado di imparare ed evolversi in autonomia. La sua RAL è tra i 35.000 e i 40.000 euro.

Cloud Architect progetta, in veste di responsabile numero uno, le infrastrutture cloud, rendendole resilienti scalabili, cioè flessibili nell’adattarsi alle esigenze dei clienti e del team a cui fa riferimento. La bravura sta nel saper offrire il prodotto più idoneo per ogni frangente. È di sua pertinenza ciascuna delle fasi clou, dalla cura delle interfacce, dette front-end, al development, dal catalogo dei documenti alla loro trasmissione. La sua RAL è tra i 45.000 e i 55.000 euro.

“Non mancano – aggiunge Giovanni Policella – anche una serie di opportunità nella nostra azienda. In particolare, siamo cercando, per il nostro ufficio nella Capitale, due HR Consultant che si occuperanno sia della parte di ricerca e selezione, sia della parte commerciale e un Sales Consultant che invece gestisce solo la parte commerciale, intesa non solo come sviluppo bensì anche come project management sui clienti acquisiti e della gestione dei SAL di progetti di ricerca e selezione”.