Il 99% della popolazione mondiale respira aria inquinata

Secondo l’OMS quasi l’intera popolazione mondiale (99%) respira aria inquinata, che supera i limiti di qualità dell’aria e minaccia la loro salute

Quasi l’intera popolazione mondiale (99%) respira aria inquinata, che supera i limiti di qualità dell’aria e minaccia la loro salute. Lo sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha presentato il database sulla qualità dell’aria. ‘Il nostro pianeta, la nostra salute’ è il tema scelto per l’edizione di quest’anno. Un numero record di oltre 6.000 città in 117 Paesi sta ora monitorando la qualità dell’aria, ma l’esposizione a livelli malsani di particolato fine e biossido di azoto resta elevata. Nel 17% delle città nei Paesi ricchi, la qualità dell’aria è al di sotto delle linee guida Oms per la presenza di Pm2.5 o Pm10. Nei Paesi a basso e medio reddito, la qualità dell’aria è conforme alle soglie raccomandate dall’Oms in meno dell’1% delle città. “Dopo essere sopravvissuti a una pandemia, è inaccettabile avere ancora 7 milioni di decessi prevenibili e innumerevoli anni di buona salute persi a causa dell’inquinamento atmosferico – commenta Maria Neira, direttore del Dipartimento Oms per l’ambiente, i cambiamenti climatici e la salute – Questo è ciò che possiamo dire osservando la montagna di dati sull’inquinamento atmosferico, di evidenze scientifiche e soluzioni disponibili. Eppure troppi investimenti vengono ancora dispersi in un ambiente inquinato piuttosto che in un’aria pulita e sana”.

“Gli attuali problemi energetici sottolineano l’importanza di accelerare la transizione verso sistemi energetici più puliti e sani – rileva il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus – I prezzi elevati dei combustibili fossili, la sicurezza energetica e l’urgenza di affrontare le due sfide per la salute rappresentate dall’inquinamento atmosferico e dal cambiamento climatico, evidenziano la pressante necessità di rendere più velocemente possibile il mondo molto meno dipendente dai combustibili fossili”.