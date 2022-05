Danza: la serie Morgana & Mirko spopola sul web

Le lezioni di danza per bambini spopolano sul web con migliaia di visualizzazioni. Boom del canale Youtube “Morgana & Mirko”

Considerata da sempre una vera e propria cura per il corpo e per l’anima, la danza, soprattutto in epoca pandemica, si è confermata una terapia efficace per il buonumore, capace di offrire supporto a tante persone nei momenti più difficili. Il mix di movimento, musica e coordinazione sprigiona endorfine, elimina lo stress e lascia spazio alla felicità.

“La chiave del successo sta nell’entusiasmo che è preferibile coltivare fin da giovanissimi” spiega l’artista Morgana Rosano, ideatrice di “Morgana & Mirko”, il canale Youtube dedicato alla danza per bambini che sta spopolando in rete con migliaia di visualizzazioni.

L’idea è nata durante la pandemia, racconta: “avevo il desiderio di far continuare a ballare i bambini e sono felice di aver permesso alla mia schiera di piccoli follower di divertirsi con i nostri video anche tra le mura domestiche”.

L’intuizione di Morgana si è rivelata vincente fin da subito: la sua serie Youtube “Morgana & Mirko” conta 80K view per video e mette insieme divertimento e insegnamento in maniera sapiente. Colori, cartoni e filastrocche sono elementi che ben si amalgamano con l’allegria contagiosa della fata Lorelay e di Mirko, folletto dispettoso, distratto e mangione, che insegnano ai più piccoli a interagire con il mondo della danza, mostrando loro i primi passi.

I bambini sono attratti dalla vivacità del racconto, dai colori, dalle musiche orecchiabili e dalle scene divertenti. “I nostri video sono l’ideale per chi vuole far approcciare i propri figli alla danza. Grandi e piccini, anche insieme, possono imparare i movimenti basici del ballo seguendoci” spiega Morgana, artista, coreografa e direttrice artistica della scuola di danza Morgan Roses Show Academy, un grande centro affiliato con l’Accademia Internazionale del Musical, dove è possibile studiare danza, canto, recitazione e musical – in sede e online – con i migliori insegnanti di ogni disciplina.

“Sono convinta che la danza sia molto più del mero esercizio fisico, permette di affinare qualità preziose per la vita di tutti i giorni, come non abbattersi davanti al fallimento e guardare la vita con un pizzico di spensieratezza. All’interno della nostra scuola si lavora con passione, disciplina e amore per il proprio corpo, ma si impara anche a lavorare con gli altri in modo produttivo e coeso”.

Vulcano di idee, Morgana ha lo spettacolo nel sangue. La scoperta di talenti e l’insegnamento della danza ai ragazzi che hanno voglia di lavorare nello spettacolo sono il suo pane quotidiano. La compagnia teatrale La Fuente De L’Alma è nata con lo scopo di portare gioia a chi si reca in teatro per vedere i loro spettacoli. “Adoro creare, donare qualcosa di bello alle persone e creare armonia tra la squadra, è la magia che ci rende invincibili”.