WILL: ecco l’impatto delle nuove tecnologie sulla gestione d’impresa

L’impatto delle nuove tecnologie sulla gestione d’impresa: a Roma il convegno internazionale di WILL al Teatro degli Eroi

Il 30 maggio, dalle ore 13.30 alle 16.30 a Roma, presso Teatro degli Eroi (Via Girolamo Savonarola) si terrà il primo Convegno organizzato in città da WILL – Worldwide independent lawyers league, grazie all’intensa attività organizzativa dell’avv. Matteo Falchetti del Foro di Roma, responsabile territoriale di WILL per le Regioni Lazio, Umbria e Trentino-Alto Adige, che introdurrà e modererà l’evento.

WILL – Worldwide Independent Lawyers League è un’organizzazione internazionale che affilia ad oggi oltre 260 avvocati provenienti da 63 Paesi nel mondo, tutti titolari del proprio studio legale e che vantano oltre 3500 anni di esperienza professionale sommata insieme.

Gli avvocati di WILL hanno tutti la stessa convinzione: che l’assistenza legale debba essere di qualità, equa, contemporanea e sempre aggiornata. Per questo WILL, e in particolare WILL Italia e WILL Desk, le divisioni di WILL che raggruppano avvocati italiani e avvocati stranieri che hanno lo studio legale all’estero e parlano correntemente anche la lingua italiana, hanno organizzato un convegno dal taglio agile sull’impatto dello sviluppo delle nuove tecnologie nella gestione dell’impresa: sfide, opportunità e rischi alla luce dell’evoluzione normativa.

Il convegno mira ad analizzare quali siano gli impatti diretti e mediati derivanti dalla crescita esponenziale dei supporti tecnologici e informatici in ogni singola fase della vita giuridica (e non solo) di un’impresa moderna.

L’evento sarà in presenza, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming.

Si partirà con i saluti istituzionali da parte dell’avv. Enrica Maggi di Klagenfurt, CEO di WILL e responsabile di WILL Italia, WILL Iberia e WILL Desk, dell’Avv. Marco Buscema di Udine, fondatore di WILL, dell’avv. Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’avv. Cristina Tamburro, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del dott. Carlo Verdon, Presidente di Federitaly.

Seguiranno i relatori: per WILL parleranno gli avvocati Giorgia Giovetti con un intervento dal titolo “Come prepararsi alla gestione del vero smart working”, Raffaele Mantovani, che parlerà di “Intelligenza artificiale e attività d’impresa: profili di responsabilità da prodotto”, Francesca Sperti con un intervento sulla “Gestione dei dati personali come asset aziendale: contrattualizzazione dei ruoli e connesse responsabilità”, Daniela Mugnanini, che approfondirà il “Cloud Computing: aspetti contrattuali, criticità e gestione del rischio”, Malgorzata Skawinska, sul tema “La digitalizzazione delle procedure di registrazione delle società in Polonia – le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2021”, Sayali Ganu Dabake, con un approfondimento su “Nuove tecnologie e Governance in India”, Matjia Jamnik, col suo intervento “Il sistema dei voucher per la digitalizzazione del settore imprenditoriale in Slovenia” e Andrea Valente Cioncoloni, che tratterà il tema “Intelligenza artificiale e brevetti”.



Autorevoli contributi anche da parte del dott. Marcello Marconi, ingegnere dell’Ordine di Perugia – Chairman Of The Board Of Directors & CEO presso Idea-Re S.r.l., del dott. Matteo Stefanini, dottorando in Intelligenza Artificiale e ricercatore presso UniMoRe, di Alessandro Ricci, CEO di Scaling Parrotts e dell’avv. Tiziana Cignarelli, Segretario Generale FLEPAR – INAIL.



Temi tutti molto importanti in questo momento di grande trasformazione dell’economia, dell’imprenditoria e delle professioni in Italia; temi la cui conoscenza aggiornata è fondamentale per affrontare le sfide del mutamento post pandemico. Aspetti che imporranno giocoforza a tutti i protagonisti un ulteriore sforzo: quello di imparare a comprendere e a utilizzare i linguaggi e gli strumenti utilizzati dagli altri “colleghi” protagonisti della propria esperienza imprenditoriale.