Diletta Secco in libreria con “I colori della mia cucina”

In libreria per Fabbri editori I colori della mia cucina scritto e ideato dalla food-creator e influencer viareggina Diletta Secco

Dopo il grande successo sui social, esce in libreria per Fabbri editori I colori della mia cucina scritto e ideato dalla food-creator e influencer viareggina Diletta Secco, amatissima collaboratrice anche di Giallo Zafferano. Si tratta di un libro-manuale ricco di consigli, trucchi e suggerimenti per preparare piatti speciali e gustosi con fantasia, amore e gusto, insomma per stupire i propri ospiti e semplificarsi la vita in cucina, ma con stile!

«Con questo libro – spiega Diletta – mi rivolgo a quelle persone che vorrebbero avvicinarsi a una cucina più sana e genuina ma non sanno da che parte iniziare, agli studenti fuori sede che hanno bisogno, per pranzi e cene, di idee veloci ma stuzzicanti, alle mamme e ai papà super indaffarati che preparano pasti all’ultimo minuto con gli ingredienti che hanno a disposizione».

Una passione per la cucina, quella di Diletta, che parte da lontano e dal cuore della sua famiglia. «Mia nonna era una grande cuoca e mi preparava piatti fenomenali – racconta – e quando, purtroppo, è venuta a mancare, un po’ per necessità un po’ per sentirmi più vicina a lei ho cominciato a cucinare scoprendo che la sua passione, in realtà, era anche la mia!»

L’amore per la cucina di Diletta si è trasformato piano piano in una professione e le sue esperienze ai fornelli, in diretta sui suoi canali social, sono state sempre più seguite e riprodotte. «Aver scritto questo libro è un sogno – conclude l’autrice –, mai avrei creduto che questo percorso mi avrebbe portata fin qua. Sicuramente in futuro mi piacerebbe avere una mia attività e continuare di pari passo sul versante social e perché no, magari scrivere un altro libro!»

A guidare i lettori tra le ricette e i consigli di Diletta saranno i colori, quelli che l’autrice preferisce e che la rispecchiamo meglio, il rosso della passione, il giallo vivace del limone, il verde intenso di una calda zuppa della tradizione… con idee e varianti per tutti i gusti e le esigenze, dai celiaci ai vegani, anche per abbellire la tavola e dare a una semplice cena un’atmosfera di pura magia.

Diletta Secco, che si è fatta conoscere sui social come “la Didisec”, ha conquistato migliaia di persone grazie alle sue ricette – tra tutte, la croccantella! – e alla sua spontaneità e simpatia. Collabora con GialloZafferano ed è alle prese con tanti nuovi progetti. La trovate su Instagram (@DilettaSecco) e TikTok (@dilettasecco).

Dai 12 anni

pp. 208

€ 16,90