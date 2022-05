Condizionatori: come risparmiare sulla spesa con lo sconto in fattura

Continuano gli sconti previsti dal Governo in tema di efficienza energetica, con un corposo pacchetto di aiuti economici stanziato proprio per supportare famiglie e imprese che desiderano dotarsi di apparecchi di classe energetica superiore. Le intenzioni dell’Esecutivo, ricalcate sulle disposizioni emanate da Bruxelles per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico, mirano ad ottimizzare i sistemi utilizzati dagli italiani per regolare la temperatura delle abitazioni.

L’obbiettivo è duplice: da una parte limitare gli sprechi e, di conseguenza ridurre le emissioni di Co2, dall’altra, abbassare il costo della bolletta. Questo rimane, quindi, un ottimo momento per acquistare un condizionatore, vista la possibilità di usufruire di interessanti bonus fiscali.

L’opzione più ricercata dagli utenti rimane quella del cosiddetto sconto in fattura, ovvero l’acquisto di un apparecchio refrigerante già al prezzo scontato, e che rientra all’interno del ventaglio di aiuti stanziati dal Governo che fanno capo sia alle detrazioni al 65% per la riqualificazione energetica di un edificio, sia a quelle del Bonus Casa, che prevedono uno sconto pari al 50%.

Le nuove installazioni rientrano nella detrazione al 50%, mentre le sostituzioni di condizionatori di classe energetica inferiore con macchinari di ultima generazione, danno diritto ad ottenere un risparmio pari al 65% del prezzo iniziale.

Il 50% di sconto in fattura per l’acquisto di condizionatori

Il procedimento per ottenere lo sconto in fattura per chi acquista un condizionatore online è molto semplice.

Sul sito di Climamarket.it, per esempio, per quanto riguarda la detrazione al 50%, ovvero quella che si attua nel caso in cui venga installato un impianto ex novo e che è valida solo per le persone fisiche, occorre che l’utente clicchi sull’apposita sezione del sito denominata “Nuovo impianto“, dove potrà scegliere il macchinario che intende acquistare. Si consiglia di effettuare la registrazione al sito e, in seguito, di inserire i dati corrispondenti, a nome dell’effettivo proprietario dell’immobile nel quale verrà installato il condizionatore, al fine di evitare complicazioni burocratiche.

Una volta registrato al sito e completato l’acquisto, l’utente riceverà una comunicazione mail da parte del team di Climamarket, in cui verrà richiesto di caricare sul sito i propri dati personali, comprensivi di foto della carta d’identità e del codice fiscale, e della visura catastale relativa all’edificio che ospiterà l’installazione. In seguito, un’altra mail informerà circa la procedura per effettuare la particolare tipologia di pagamento richiesta dall’Agenzia delle Entrate. Per poter usufruire dello sconto in fattura, infatti, lo Stato obbliga a pagare il macchinario tramite un bonifico parlante, il quale deve essere compilato e firmato in ogni sua parte. Una volta completato questo passaggio ed accreditato il denaro, il condizionatore sarà pronto per essere spedito.

Condizionatori: come usufruire dello sconto in fattura del 65%

Anche per quanto riguarda le modalità per ottenere lo sconto in fattura del 65%, è possibile guardare a titolo esemplificativo alla procedura da seguire su Climamarket.it. In questo caso, si dovrà consultare la sezione intitolata “Sostituzione“.

Prima di procedere all’acquisto, tuttavia, è necessario accertarsi di essere in possesso di un generatore con una potenza termica nominale in riscaldamento che sia pari o superiore alla potenza del prodotto che si intende comprare.

In seguito, oltre ai propri dati personali e alla foto dei documenti, viene richiesta una fotografia dell’etichetta relativa al generatore da sostituire e una che raffiguri il generatore vero e proprio.

Se il macchinario oggetto della sostituzione è un condizionatore, viene richiesta la foto almeno dell’unità esterna. Una volta completata questa operazione, si può procedere ad effettuare il pagamento, che dovrà sempre appartenere alla categoria dei bonifici parlanti.