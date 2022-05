Su Rai 2 “Corso Sempione 27” con Ale & Franz

Ale & Franz conducono “Corso Sempione 27”: su Rai 2 una prima serata dedicata ai grandi maestri della comicità

In compagnia di Ale & Franz, Rai 2 rende omaggio ai grandi maestri della comicità milanese e italiana, dagli anni ’70 in poi, con una serata evento in onda il 26 maggio alle 21.20: “Corso Sempione 27”. Con artisti del calibro di Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi, Ale & Franz daranno vita ad uno show live ricco di filmati delle straordinarie Teche Rai, aneddoti esilaranti, sketch insieme ai mitici protagonisti degli anni d’oro del cabaret.

Il tutto accompagnato da brani di repertorio dal vivo e canzoni eseguite insieme alla band “resident” del programma, poiché la musica è stata ed è la grande protagonista delle carriere sia degli ospiti che dei “padroni di casa”.Il format è un contenitore in cui sul filo conduttore del divertimento, si racconta al pubblico in studio, composto da ragazze e ragazzi provenienti da alcune scuole di teatro, l’arte, il costume e la vita a Milano di artisti memorabili, da Cochi e Renato a Jannacci, a Gaber, che hanno fatto la storia della risata e dello show con uno stile ancora oggi modernissimo e inarrivabile.

Gli esordi delle star, la gavetta, i modelli a cui si sono ispirati (come poi loro sono stati il modello per i comici futuri), il fermento culturale, la differenza nella comunicazione che pure se distante solo pochi decenni, pare mutata di anni luce. Tutto questo ed altro ancora sono gli elementi sui cui Ale & Franz si baseranno per intervistare e rendere omaggio a quelli che una volta per loro erano “soltanto” i mostri sacri e che oggi sono diventati amici.