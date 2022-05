Previsioni meteo 26 maggio 2022: tempo più instabile al Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 26 maggio 2022: piogge sparse e temporali pomeridiani sulle regioni settentrionali, Calabria e Sardegna

Il mese di Maggio è entrato nell’ultima settimana con l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Al Centro e al Sud, infatti, l’anticiclone nordafricano continua ad essere protagonista, regalando tempo stabile ma anche afa e temperature ben oltre le medie stagionali, con picchi anche di +34°-35°C sulle Isole maggiori. Discorso diverso al Nord, dove il cedimento dell’alta pressione ha lasciato spazio all’arrivo di piogge, accompagnato da un abbassamento dei valori termici. Nella giornata di oggi il quadro non cambierà: avremo ancora instabilità al settentrione, Sardegna e parte della Calabria nel corso del pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo tempo in prevalenza stabile al mattino mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili piogge sull’arco alpino, regioni di Nord-Est, Umbria, Lazio e Appennino meridionale. Sarà l’antipasto dell’arrivo di una goccia fredda nel corso del fine settimana, che riporterà le temperature nella media stagionale e anche precipitazioni al Centro-Nord.

Intanto per oggi, giovedì 26 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con possibilità di piogge sparse tra Liguria, Emilia Romagna e Veneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino e localmente anche pianure centro-occidentali. In serata residue piogge sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati, salvo locali piogge sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in transito. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni, locali piogge su Sardegna e Calabria. In serata ancora piogge sparse sulla Sardegna, stabile altrove ma con molte nuvole. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in lieve calo e massime in aumento al Nord, minime e massime in lieve calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.