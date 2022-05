Occhiali: Oakley rilancia il modello Sub Zero

Oakley riporta alla luce Sub Zero, reinventando un occhiale leggerissimo, fedele al classico modello di tre decenni fa

Direttamente dal suo archivio, Oakley® riporta alla luce Sub Zero, reinventando un occhiale leggerissimo, fedele al classico modello di tre decenni fa. Caratterizzato dalla forma originale della lente dei primi anni ’90, Sub Zero si presenta oggi con innovazioni tecniche che fondono passato e presente in un design unico.

Sub Zero è parte della collezione MUZM di Oakley: una selezione unica di modelli iconici riproposti con una nuova interpretazione e l’inclusione di tecnologie contemporanee. L’archivio di Oakley racconta la decennale ricerca del marchio di cambiamento e innovazione – e il Sub Zero originale non faceva eccezione. Nel 1992, Sub Zero fu presentato al mondo sui volti di alcune delle più grandi icone dell’epoca, ispirando nell’immaginazione di tutti gli occhiali del futuro. Oggi, questo stile beneficia di un reboot tecnologico: Sub Zero è ora disponibile con le sue lenti dal design unico nella tecnologia Prizm™, e vanta naselli in Unobtainium® per una perfetta presa antiscivolo.

E’ così che Sub Zero prende il posto che gli spetta nella storia di Oakley.

Brian Takumi, VP Brand Soul e Creative di Oakley, afferma riguardo all’eredità storica di Sub Zero: “Negli anni ’90, Sub Zero non ha semplicemente rotto gli schemi dell’estetica degli occhiali da sole, ma ha cambiato completamente il modo in cui venivano realizzati. Ha stravolto del tutto sia l’aspetto che la vestibilità degli occhiali moderni, dimostrando che quando non ti fermi davanti a nulla per raggiungere un obiettivo, anche l’impossibile può essere raggiunto. Con il rilancio di Sub Zero, Oakley continua a rendere possibile l’impossibile. Trent’anni fa, Sub Zero ha posto le basi per il capitolo successivo di Oakley, dando vita ad un’era di successo senza precedenti. Oggi questa riedizione pone le basi per ciò che verrà in futuro”.

La star del lancio di Sub Zero è l’icona dello skateboard e parte del Team Oakley, Aori Nishimura. Originaria di Tokyo e trasferitasi in California, Aori fa parte di una nuova generazione di donne street skater. Dopo essere diventata la prima street skater asiatica a vincere una medaglia d’oro nello street femminile agli X-Games, Aori entra tra i grandi nomi dello skate – e fa parte degli skateboarder che appaiono tra i personaggi interpretabili nel videogioco Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Recentemente, Aori ha rappresentato il Giappone nello street skate femminile ai Giochi Olimpici del 2020 svoltisi proprio nel suo paese, a Tokyo.

La storia della cultura skate influenza il mio stile su e giù dallo skateboard” dice Nishimura, “mi sento naturalmente attratta da design unici e straordinari, dunque i Sub Zero mi piacciono da sempre. Nel mio percorso individuale, mi rivedo molto nell’attitudine a mirare all’impossibile, quindi per me è fantastico far parte di questa riedizione”.

Per celebrare l’uscita di Sub Zero, Oakley ha creato dei kit speciali ispirati alle capsule del tempo, indirizzandoli agli atleti del Team Oakley e agli amici del brand. In quella che è un’ode al 1992, il kit è ispirato dalla possibilità di riportare alla luce la storia del brand, e progettato con rimandi all’aspetto e al feeling di quell’Oakley dei primi anni ’90.

Il lancio di Sub Zero è il primo episodio di questa collezione, con un nuovo capitolo in arrivo il 12 Maggio.

Puoi guardare il video della campagna Sub Zero con Aori Nishimura sulla pagina Instagram di @Oakley e sul canale Youtube di Oakley.