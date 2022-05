Cambia l’esame di guida per la patente: sarà da remoto

L’esame di guida per la patente sarà “da remoto”: gli esaminatori potranno condurre prove di guida collegati con la postazione dell’esaminato

“Con un decreto recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale gli esaminatori transitati in regime di quiescenza negli ultimi due anni potranno fare esami”. Sempre nell’ottica di ottimizzare i tempi degli esami c’è in esame un progetto per la “remotizzazione dell’esaminatore aumentando di un 30% la produttività” in pratica “gli esaminatori potranno condurre prove di guida collegato con la postazione dell’esaminato”. Lo dice Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in Commissione Trasporti.

RICONOSCIMENTO FACCIALE PER ESAME TEORICO GUIDA

“Con il decreto ministeriale del 27 ottobre 2021 si è incrementato fino al 20% numero di sedute giornaliere per gli esami teorici” di conseguimento della patente di guida”. Fra i progetti in esame che potrebbero restringere i tempi degli esami aumentando le sedute c’è ” la realizzazione di un sistema automatizzato per il riconoscimento facciale del candidato attraverso parametri biometrici” che permetterebbe un “recupero di produttività di un ulteriore 20%, riducendo i tempi amministrativi di verifica”. Come spiega la Dire (www.dire.it) lo dice Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in Commissione Trasporti.