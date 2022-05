“Amsterdam” è il nuovo brano di Pianista Indie

Fuori sulle piattaforme digitali per l’etichetta Fenix Amsterdam, il nuovo singolo di Pianista Indie

Fuori per l’etichetta Fenix Amsterdam, il nuovo singolo di Pianista Indie.

Inarrestabile la vena creativa di Pianista Indie; dopo una serie di perle – Life, il film / La Droga / Non fare il Cremlino – che in questa prima parte del 2022 sono rotolate tra le nostre vite mettendole un po’ in subbuglio, innescando emozioni contrastanti e particolarmente vive, ecco un’altra canzone preparata con un testo prezioso, con parole cesellate tra coscienza nomade e quel cinismo che rende la vita più leggera.

Da qualche parte ho letto che Amsterdam è il posto in cui è consentito vedere senza essere visti ed essere visti senza vedere. La città dei canali, delle biciclette, la città di Van Gogh. Ma Amsterdam è anche una città visibile, a misura di sguardo. Amsterdam non mi ha sottomesso e non ha stabilito nessun rapporto di forza con me. Si è accordata. Si è fatta guardare, dovunque. E a furia di guardarla ho iniziato a guardarmi dentro. Io che in questa fase della mia vita sono un laboratorio di sperimentazione, mi sono sentito capace di ridefinirmi e rimettermi in gioco. Amsterdam mi ha dato la forza di mutare rotta e scommettere sul futuro. Quasi nessuno capita per caso ad Amsterdam ed io non rappresento l’eccezione. La musica di Pianista Indie deve molto ad Amsterdam e a quei giorni bellissimi che, per la seconda volta, mi cambiarono la vita. Era necessario dedicarle una canzone. (Pianista Indie)

BIO:

Pianista Indie pubblica il suo primo singolo, Urologia, nell’ottobre del 2018. La canzone ha immediatamente una grande visibilità sui digital store. Da quella prima uscita è un susseguirsi di ulteriori singoli, che accrescono la visibilità dell’artista: Zara esce nel novembre del 2018; ad inizio 2019 è la volta di Fabio, e prima dell’estate dello stesso anno Riviera. Pianista si esibisce in un tour live, che culmina a ottobre con un’esibizione alla Milano Music Week. Lo stesso giorno viene pubblicato il suo primo EP, ­­_To bit or not to bit, anticipato dal singolo Lucio Dalla.

L’artista mostra una naturale propensione al palco, tanto che le sue esibizioni live sono un successo e per l’inverno del 2020 viene organizzato un tour nei live club. La prima tappa è l’apertura del concerto di Gio Evan al Fuori Orario di Reggio Emilia.

Dopo una ventina di date, arriva la sospensione del tour a causa della pandemia; a questo punto Pianista Indie che aveva in programma la pubblicazione di nuovi brani, si chiude in isolamento, decide di sparire e di non comunicare: legge, guarda film, scrive tantissima musica tra cui una colonna sonora che confluirà nel film Life, girato a Marzo 2021.

– Il 2021, dopo la ferma forzata, è l’anno della rinascita; la ripartenza è stata affidata al singolo e al video di Kubrick, donati al mondo il 28 Maggio da Fenix Music, come accaduto anche per Ciao (16 Luglio), in contemporanea con la ripartenza live, in apertura dei concerti di Bugo.

– La chiusura della seconda annata anomala è stata affidata ad una canzone d’amore che non parla d’amore, Squid Game, ma “solo” del pericolo costante che produce e a seguire, Patagonia, brano dal ritmo incalzante che passa attraverso le nebbie invernali e ci trasporta in un posto caldo, sdraiati sull’amaca dalla quale farci rapire dalle immagini di LIFE. LIFE, una produzione Fenix, uscito il 25 Gennaio 2022, è un Film scritto da Pianista Indie insieme al regista Pierluigi Patella, che lo ha anche diretto. In LIFE viene rappresentato l’amore, l’odio, la paura, il terrore, il viaggio, gli errori, la sconfitta, le gioie, i dolori, le cadute ma la chiave di lettura è duplice e bisogna cercare oltre le immagini.

Da Venerdì 18 Febbraio, una nuova canzone, toccante e dal fascino che non conosce mode e tempo: La Droga. Si scrive Droga e si legge passione. Pochissimi giorni e il conflitto in Ucraina porta Pianista Indie a comporre di getto Non fare il Cremlino. Amsterdam è il suo ultimo singolo.