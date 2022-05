Su Rai Storia torna “Telemaco”: le anticipazioni

In prima serata su Rai Storia in onda “Telemaco”: al centro della puntata, dagli australiani delle valli piemontesi alle bombe su Solofra

La patriota Anna Grassetti; i soldati australiani nel vercellese e nel biellese; la Fortezza di Gaeta e il bombardamento di Solofra, piccola città in provincia di Avellino: storie meno note, raccontate dai quattro giovani storici di “Telemaco”, il programma di Rai Cultura, in onda mercoledì 25 maggio alle 21.10 su Rai Storia.

Si comincia con David Ognibene a Bologna, sulle tracce della patriota risorgimentale Anna Grassetti: una vita avventurosa, tra barricate e cospirazioni, anni di carcere duro e attestati di stima da parte della popolazione.

Emanuela Lucchetti, invece, è in viaggio in Piemonte, nelle province di Biella e Vercelli tra le risaie della pianura e le valli al confine con la Svizzera. Nel 1943, tra Varallo e la Valle del Cervo, i destini dei prigionieri di guerra australiani catturati da Rommel dopo l’assedio di Tobruk, incrociarono quelli dei contadini e dei valligiani che li protessero, si presero cura di loro, li nascosero ai tedeschi e ai repubblichini. Alcuni passarono subito il confine, altri vissero come uomini del bosco, altri ancora si unirono alla lotta partigiana, come Frank che per tutti, a Varallo, restò semplicemente “Frank l’Australiano”. A lui, che nel 1978 tornò in visita nei luoghi che lo avevano visto protagonista della resistenza, la città dedicò una cerimonia ufficiale come segno di riconoscenza.

E ancora, Carla Oppo è a Gaeta, all’interno del Castello Angioino, ex carcere militare in funzione fino al 1990, che per tre secoli – prima sotto il regime borbonico e poi quello dello Stato unitario italiano – ha accolto migliaia di detenuti, tra i quali Giuseppe Mazzini nel 1870 e nel corso del ‘900 i due criminali nazisti Walter Reder e Herbert Kappler.

Si chiude con Matteo Marroni a Solofra, in provincia di Avellino, bombardata dagli alleati il 21 settembre 1943. Anche i bambini vissero quel giorno tragico e fra loro c’è chi perse qualcuno e chi trovò salvezza in una galleria ferroviaria. Una ricerca durata anni ha raccolto documenti, testimonianze e ha conservato la memoria delle persone coinvolte in quell’avvenimento. Un avvenimento che ha cambiato il destino di tanti che, dopo le macerie, hanno trovato la forza di ricostruire e ricominciare.