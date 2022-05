Marcello Sanna pubblica un nuovo disco

Fuori l’album rock di 6 tracce di Marcello Sanna in arte Mars-L, poliedrico chitarrista, musicista e compositore

E’ uscito l’album rock di 6 tracce di Marcello Sanna in arte Mars-L, poliedrico chitarrista, musicista e compositore.

Lo Sport è protagonista nella vita di Mars-L che oltre ad essere un talentuoso musicista è anche un Iron Man ed Ironman Coach certificato.

Marcello Sanna è riuscito ad unire i due mondi attraverso il brano “Titanium Sound”, appena divenuto sigla di una gara di Triathlon, la Titanium Challenge.

S.E.E è un lavoro che riesce a coniugare energia, emozione e cura per il dettaglio, nel quale si miscelano diversi stili, tra cui il Blues e l’Hard Rock.

Il titolo (tradotto: esperienza di esistenza sospesa) si riferisce al periodo in cui è stato composto il brano, momento molto particolare per il musicista, in cui il tempo sembrava quasi essersi fermato, ma che gli ha consentito di nutrire la sua parte creativa producendo nuova musica.

L’acronimo S.E.E si riferisce anche alla parola vedere, che indica così non solo un momento di sospensione ma anche di profonda consapevolezza.

La sospensione per Marcello Sanna non è stata stasi ma un importante momento di riflessione e di espressione artistica.

Nei 6 brani strumentali (Oasi, Titanium Sound, World, Instant Life, Return Off, Follow Your Way) emerge l’aspetto solistico che riesce a catturare l’ascoltatore come farebbe una voce umana.

Per Marcello Sanna la melodia è sempre al primo posto, come si può ascoltare anche nei lavori precedenti: Opera Prima (chitarra classica), Approaching (jazz) Visionarya (rock, indie). Il disco è uscito sia in copia fisica che in tutti i Digital Stores.

www.marcellosannamusic.com