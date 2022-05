GSK acquisisce la biotech Sierra Oncology

Industria farmaceutica: GlaxoSmithKline sta acquisendo la società biofarmaceutica californiana Sierra Oncology per 1,9 miliardi di dollari

GlaxoSmithKline sta acquisendo la società biofarmaceutica californiana Sierra Oncology per 1,9 miliardi di dollari in un accordo che dovrebbe aiutare entrambe le società a fare un passo importante nello sviluppo di un trattamento per rare forme di cancro.

GSK pagherà 55 dollari per azione in contanti per Sierra, un premio del 39% al prezzo di chiusura di 39,52 dollari dell’azienda martedì e un premio del 63% al suo prezzo medio ponderato nell’ultimo mese.

L’acquisizione avverrà tramite una fusione in un’unica fase che annullerà tutte le azioni in circolazione di Sierra e le convertirà nel diritto di ricevere il prezzo per azione in contanti. La fusione deve essere approvata da almeno una maggioranza delle azioni emesse e in circolazione per essere portata a termine, oltre a condizioni normative e altre condizioni abituali. La transazione dovrebbe chiudersi il o prima del terzo trimestre del 2022.

L’acquisizione dà a GSK un trattamento sperimentale per la mielofibrosi noto come momelotinib, che precedentemente è passato per le mani di altri tre produttori di farmaci. Il farmaco è stato inizialmente sviluppato da Cytopia e poi YM Biosciences prima che Gilead acquisisse YM e momelotinib per 510 milioni di dollari nel 2012. Ma i risultati misti in uno studio e i dati negativi in un altro hanno portato Gilead a rinunciare a momelotinib, inviando i suoi diritti a Sierra nel 2018 per soli 3 milioni di dollari in anticipo.

Con l’esperienza di GSK in ematologia, momelotinib può essere sviluppato per creare terapie che affrontano molti bisogni critici insoddisfatti dei pazienti con diagnosi di mielofibrosi e con anemia. La mielofibrosi è un tipo fatale di cancro del midollo osseo.

La maggior parte dei pazienti con questo disturbo sono trattati con inibitori di JAK che in genere richiedono trasfusioni. Tuttavia, oltre il 30% dei pazienti interrompe il regime di trattamento a causa dell’anemia. Infatti, circa il 40% dei pazienti sono già anemici al momento della diagnosi. A causa della dipendenza dalle trasfusioni e dell’anemia, molti pazienti hanno bassi tassi di sopravvivenza globale.

“Sierra Oncology completa la nostra esperienza commerciale e medica in ematologia. Con questa acquisizione proposta, abbiamo l’opportunità di portare potenzialmente nuovi benefici significativi ai pazienti e rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio di specialità medicinali”, ha detto Luke Miels, chief commercial officer di GSK, in un comunicato stampa.

Momelotinib è un inibitore di JAK1, JAK2 e ACVR1 dotato di un’attività clinica diretta contro le tre caratteristiche distintive della mielofibrosi – anemia, sintomi costituzionali e splenomegalia –, dimostrata nei pazienti a rischio intermedio-alto indipendentemente se Jak-i – naïve o precedentemente trattati con inibitori di JAK negli studi clinici di fase 3 SIMPLIFY-1 e -2.

I risultati principali dello studio di fase III MOMENTUM di Sierra Oncology, condivisi nel gennaio 2022, hanno dimostrato la capacità del farmaco di ottenere risultati clinicamente significativi nella risposta splenica, nell’anemia e nei sintomi. I dati completi sullo studio saranno condivisi in una prossima conferenza medica.

Il farmaco si aggiunge a Blenrep (belantamab mafodotin), che sfrutta le risorse e le competenze commerciali e mediche di ematologia dell’azienda. Una volta che la fusione è completata e momelotinib otterrà l’approvazione normativa, GSK prevede di usarlo per far crescere la sua unità di specialità medicinali e iniziare a portare vendite nel 2023.

“L’unione con GSK crea la migliore opportunità per Sierra Oncology di realizzare la sua missione di fornire terapie mirate che trattano forme rare di cancro, fornendo anche un valore convincente e certo per i nostri azionisti”, ha notato il presidente e amministratore delegato di Sierra Stephen Dilly, MBBS, PhD.

Oltre a momelotinib, Sierra ha altre due attività nella sua pipeline: SRA515, un inibitore selettivo della proteina bromodomain-containing 4 bromodomain and extra-terminal domain (BET) che colpisce i bromodomini delle proteine, e SRA737, un inibitore della checkpoint kinase 1.