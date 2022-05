Emancipo in radio con “Amsterdam”

In rotazione radiofonica “Amsterdam” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di Emancipo, già disponibile in digitale

“Amsterdam” è un brano che racconta i dubbi e le incertezze di un ragazzo che sta facendo i conti con la vita, convinto di dover realizzare qualcosa, di dover fare di più, ma deve ritrovare il proprio centro, i propri riferimenti, e per farlo ha bisogno di staccare da tutto. Questo viaggio ad Amsterdam ci ricorda che a volte, per trovare la strada giusta, è meglio perdersi e perdere un po’ di tempo, per tornare più consapevoli.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ogni uomo ha i suoi luoghi di evasione mentale, dove la monotona quotidianità non trova il suo tempo e la spensieratezza prende il sopravvento. Con “Amsterdam” ho voluto raccontare proprio quei posti lì: io ad esempio ne ho più di uno. Amsterdam segna un periodo preciso della mia vita, in cui mi stavo diplomando, il periodo delle amicizie, delle comitive, e di un viaggio in loro compagnia nel quale molte delle mie incertezze di adolescente si sono allontanate.”

Il videoclip di “Amsterdam” è stato girato durante le restrizioni del 2021, quando in zona rossa non ci poteva proprio muovere di casa, e il pensiero è andato a tutti quei bimbi che, appunto chiusi tra quattro mura, non avevano svaghi o divertimenti particolari, e per far sì che potessero in qualche modo “viaggiare” Emancipo li ha resi partecipi della realizzazione del proprio videoclip, chiedendogli di disegnare per lui parti del testo della canzone nella loro più libera espressione.

Biografia

Emanuele Cipolletti, in arte Emancipo, è un cantautore di Rocca di Papa (RM) che suona nella “scena romana” già da molti anni. Nasce il 6 aprile 1995 e sin da piccolo dimostra un’attitudine musicale che con gli anni perfeziona, pur non avendo una formazione tecnica professionale; la sua compagna di viaggio è la chitarra, che lo ha sempre affiancato. Emancipo scrive canzoni dall’età di 14 anni; nei suoi brani racconta storie di tutti i giorni, sogni, emozioni e sensazioni, ispirandosi alla società attuale, per cogliere tematiche non molto frequenti, che a volte rimangono nell’ombra. La sua voce, l’apparente semplicità dei suoi racconti e la profondità intrinseca dei suoi brani riportano alla figura del “cantautore di una volta”; nonostante ciò, è un’artista originale e moderno. Esce il 30 settembre il primo album di Emancipo, con l’etichetta discografica “Italiana Musica Artigiana”, “Finto Panorama”, che contiene 5 singoli dell’artista, pubblicazione che coincide con la partecipazione dell’artista al MEI 2021.