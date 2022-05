Dagli aerei ai gelati: saranno vacanze “salate” per gli italiani

Vacanze estive 2022 all’insegna dei rincari secondo il Codacons: dai biglietti aerei ai gelati, raffica di aumenti

Si preannuncia una estate “salatissima” per gli italiani. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato gli ultimi dati Istat sull’inflazione registrando rincari anche a due cifre per beni e servizi legati alla bella stagione, al turismo e alle vacanze.

Con l’arrivo della primavera e le prime partenze degli italiani una serie di prodotti e servizi hanno registrato rincari record – afferma il Codacons – Chi decide di acquistare un biglietto aereo deve mettere in conto oggi tariffe più care del 79,8% rispetto allo scorso anno per i voli internazionali, +15,2% i voli nazionali, mentre i traghetti sono aumentati del +19,3%. Spostarsi in auto costa il +23,1% in caso di auto a gasolio, +13% per la benzina, mentre pedaggi e parchimetri sono saliti del +0,7%.

Ma anche altre voci di spesa legate alla bella stagione hanno registrato prezzi in forte aumento – segnala il Codacons – E’ il caso dei condizionatori d’aria, che costano oggi il 7,9% in più rispetto allo scorso anno, piante e fiori +7,3%, musei, parchi e giardini +7,2%.

Malissimo il versante alimentare: i listini al dettaglio dei prodotti tipici della primavera e dell’estate segnano fortissimi rincari. I gelati costano oggi il 9,5% in più, l’acqua minerale il +6,1%, i succhi di frutta +8,9%, la birra +3,5%.

Il pesce fresco costa il 7,7% in più col record dei frutti di mare (+10,2%), mentre la frutta fresca è rincarata del 7,8%, +12% la verdura fresca.

Mangiare al ristorante costa il 4,2% in più, visitare un museo il 7,2% in più, mentre per soggiornare oggi in un albergo di spende in media il 2,4% in più.

Una vacanza di 10 giorni – in base alle stime del Codacons – costerà quest’anno in media il +15%, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai 1.145 euro del 2022, con un incremento che sfiora quota +150 euro procapite.

ELABORAZIONI CODACONS SU DATI ISTAT:

TRASPORTI

Voli Internazionali +79,8%

Voli Nazionali +15,2%

Traghetti 19,3%

Gasolio +23,1%

Benzina +13%

Pedaggi e Parchimetri +0,7%

ALIMENTARI

Gelati +9,5%

Acque Minerali +6,1%

Succhi Di Frutta +8,9%

Birra +3,5%

Frutti Di Mare 10,2%

Pesce Fresco 7,7%

Frutta Fresca +7,8%

Verdura +12%

PRODOTTI E SERVIZI

Piante e Fiori +7,3%

Condizionatori d’aria +7,9%

Musei, Parchi E Giardini +7,2%

Ristoranti, Bar +4,2%

Alberghi, Motel, Pensioni +2,4%