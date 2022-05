Previsioni meteo 24 maggio 2022: ancora piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 24 maggio 2022: maltempo sulle regioni settentrionali, ancora anticiclone dominante al Centro-Sud

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni del Nord Italia dopo una lunga fase di tempo stabile e caldo fuori stagione con l’anticiclone africano. Anche nella giornata di oggi l’arretramento dell’alta pressione lascerà spazio a correnti più fresche e instabili che porteranno piogge e temporali su gran parte del settentrione. Ancora bel tempo sulle regioni centrali e meridionali con le temperature massime che potranno raggiungere picchi fino a +33°-34°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora precipitazioni diffuse e temporali al Nord Italia, con sconfinamenti anche su parte della Toscana. Nel corso del pomeriggio possibili piogge anche sulla Basilicata. In serata le piogge bagneranno anche la Sardegna e il Basso Lazio. Giovedì avremo invece un parziale miglioramento del tempo al settentrione, con possibilità di precipitazioni di stampo pomeridiano sulla Pianura Padana, Marche e Alta Toscana.

Intanto per oggi, martedì 24 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto su Pianura Padana e Liguria con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge su Alpi e Appennino settentrionale e in sconfinamento sulle pianure. In serata ancora piogge sparse al settentrione, asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Sulle regioni del Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo al Nord, stabili al Centro e in lieve aumento al Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.