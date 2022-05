“Per Restare Così” è il nuovo video di Volpe

Il cantautore toscano Volpe presenta il video dell’ultimo singolo “Per restare così”, anticipazione del suo album in uscita dopo l’estate

Volpe prosegue la sua fascinazione per la synthwave, in “Per restare così” le chitarre elettriche si trasformano fino a perdere i connotati e la voce si solleva nella notte per raccontare quanto è difficile appartenersi e tenersi in equilibrio camminando sui legami che, come funi da acrobata, tendiamo gli uni agli altri.

“Sollevarsi, sopra alla voce distorta delle nostre paure, per rendere importanza all’esperienza privandoci dei simboli.

È un momento delicato lo stare sospesi: sapremo restare a galla o saremo costretti a cadere?”

Il video di “Per Restare Così” è un viaggio tra diverse ambientazioni e atmosfere, linee temporali che si intersecano tra loro in un grande mosaico.

Prendendo spunto dal testo, parla in realtà di tutto ciò che non può rimanere così.

È il ricordo di un amore fuggevole tra i luoghi della memoria e il mondo che resta.

Un viaggio nei luoghi industriali, nei posti di una post-apocalisse raccontati da un alternarsi di presente e passato, filmati d’archivio, ciò che è rimasto e ciò che è stato.

“Per restare così” è in realtà l’impossibilità di rimanere così: i personaggi si sfuggono a vicenda e il mondo intorno è cambiato.

La produzione musica di Volpe sarà accompagnata nei prossimi mesi da nuovi progetti visivi che andranno ad utilizzare dei linguaggi differenti, sempre in ottica di raccontare ed interpretare al meglio il brano musicale.