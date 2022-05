Fumetti: fuori “Elliott Smith – Going Nowhere” di Holdenaccio

Il fumettista Holdenaccio (Antonio Rossetti) torna nelle librerie con la sua ultima graphic novel “Elliott Smith – Going Nowhere”

Al festival “Holm! Editoria e disegno” il fumettista Holdenaccio (Antonio Rossetti) ha svelato la sua ultima graphic novel “Elliott Smith – Going Nowhere” (Bao Publishing), dedicata a una figura mitica del cantautorato americano. Nato in Nebraska e morto (in circostanze mai chiarite) in California, Elliott Smith ha in realtà trascorso l’infanzia in Texas ed è diventato musicista a Portland.

Holdenaccio ne racconta la vita attraverso le canzoni, in un racconto dolcemente emotivo che è allo stesso tempo biografico e celebrativo dell’influenza di un uomo che non voleva apparire, che cercava la complicità degli altri per fare musica, ma ha scritto le sue cose migliori nascosto in uno scantinato, e che ha rifiutato lo star system fino ad annullare se stesso, pur di non snaturarsi. Ed è anche la storia del toro immaginario cui più vorrete bene in una vita intera di letture.

L’autore Antonio Rossetti, noto ai più come Holdenaccio, è un fumettista e illustratore tarantino classe ’90. Dopo non essersi mai laureato, si trasferisce a Torino dove lavora come grafico e illustratore per le sorpresine degli ovetti Kinder. Ha lavorato con La Stampa, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, La Guarimba International Film Festival e collabora tutt’oggi con Il Corriere della Sera alla rubrica Futura. Sempre per Bao Publishing nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo grafico “Umberto”.