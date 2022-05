I Regione Trucco online con “Linguette”

“LINGUETTE” è il nuovo singolo della band REGIONE TRUCCO, fuori sulle piattaforme streaming e digitali (Amarena Records/ADA Music Italy)

“LINGUETTE” è il nuovo singolo della band REGIONE TRUCCO. Il brano che arriva dopo il primo album con la produzione artistica di Cosmo, è un brano che parla di come la natura umana, nel costante sforzo di dare senso alle cose, talvolta sia estremamente razionale e, in altri casi, ricerchi invece le risposte nei modi più goliardici o scaramantici, come nelle linguette delle lattine della Coca Cola.

“Ho scritto il brano Linguette di getto, ho registrato un chitarra-voce con il cellulare e l’ho mandato su Whatsapp a King (alias Andrea Re, tastierista della band): dopo 45 minuti me l’ha rimandato indietro arrangiato in una versione che poi è rimasta praticamente identica a quella definitiva. Nessuno sa quale sia la via migliore per affrontare i dubbi che ognuno incontra nel corso della propria vita, ma, sicuramente, farlo con ironia è di grande aiuto”.

Linguette, prodotto dalla stessa band, mescola il songwritng italiano, alle sonorità più attuali. L’uso del vocoder sostiene la voce lungo tutto il corso del brano, accompagnata da un arrangiamento costruito su tastiere e sintetizzatori che si incastrano al basso elettrico e alla programmazione ritmica.

Il lavoro è poi stato concluso dal mix di Enrico Caruso (ingegnere del suono che ha lavorato, tra gli altri, per Fabri Fibra, Max Gazzè ed Elasi). Il master è stato fatto in Spagna da Samuel Dan.

La band “Regione Trucco” nasce a Ivrea all’inizio del 2017: la formazione è composta da Umberto d’Alessandro (chitarra-voce), Andrea Re (tastiera – synth – programmazione ritmica – voce), Massimo Notarpietro (basso), Manuel Pozzo (batteria – octapad – voce ). Il primo singolo, intitolato “Mama don’t cry”, esce in esclusiva su Repubblica.it a fine maggio dello stesso anno, con la partecipazione di due rapper nigeriani – Israel e Adamu – e vince il premio “Una canzone per Amnesty” nella categoria under 35, partecipando al festival organizzato da Amnesty International a Rosolina Mare (Rovigo). A dicembre 2017 esce il primo album, Regione Trucco, uscito per l’etichetta Vollmer Industries, al cui interno 6 tracce vantano la produzione artistica di Cosmo. La band, promuove il disco con numerosi concerti in giro per l’Italia, a febbraio 2019, si esibiscono a Macerata sul prestigioso palco di Musicultura. Ad aprile 2019 la band suona al festival Tavagnasco rock, a cui fa seguito un calendario di date estive.A Giugno 2019 la band vince il Calabria Fest, davanti a un pubblico di 15000 persone, condividendo il palco con Clementino, Dolcenera, Enrico Nigiotti e Chiara Galiazzo. Durante lo stop forzato dei concerti a causa della pandemia, i Regione Trucco entrano in studio per registrare il loro secondo disco, per il quale collaborano con Enrico Caruso ( producer e sound engineer) che si occupa dei mix dei brani. Ad aprile 2022 uscirà il nuovo singolo “Linguette” per Amarena Records, distribuito da Ada Music.