Ecco perché Alessandra Moretti ha querelato Giletti

Massimo Giletti ha dichiarato che la storia con Alessandra Moretti (forse) non è finita. Lei smentisce tutto e lo querela per proteggere la sua vita privata

Lui affida a un’intervista la convinzione che lei, in fondo, sia ancora innamorata. Lei mette nero su bianco in una nota qualcosa di molto diverso da una dichiarazione d’amore: una smentita in piena regola e l’annuncio di una querela. “L’amore che strappa i capelli” è davvero “perduto” tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti, a giudicare dallo scambio a mezzo stampa che li vede protagonisti. Il popolare conduttore televisivo in un’intervista al Corriere della Sera rivela senza remore alcuni aspetti della sua vita intima.

Tra questi la convinzione che l’europarlamentare del Pd lo ami ancora. I due hanno avuto una relazione tra il 2013 e il 2015. “È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”, confida Giletti. E allora perché finì? “Finì?”, è la risposta in forma interrogativa del conduttore di ‘Non è l’arena’. Che aggiunge: “So che non ci perderemo mai. Per lei provo un Sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”. Ma la risposta di Alessandra Moretti non lascia margini di incertezza.

“In merito all’intervista rilasciata oggi da Massimo Giletti sul Corriere della sera smentisco ogni affermazione riportata“, scrive l’eurodeputata in un comunicato stampa riportato dalla Dire (www.dire.it). E per essere ancora più chiara, alza un muro a difesa della sua sfera intima e di quella dei familiari. “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici”. Insomma, c’è davvero poco ‘Mulino bianco’ nelle parole della ex portavoce di Pier Luigi Bersani. “Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia” mette a verbale, se ancora non fosse chiaro. Giletti è avvertito.