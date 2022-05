Ama Dee torna con “Out of my safety zone”

La musica come viaggio di scoperta di sé stessi tra cantautorato e soul internazionale: fuori “Out of my safety zone” di Ama Dee

Il brano segue la pubblicazione delle prime canzoni del progetto della giovane artista divisa tra Spagna ed Italia.

Come suggerisce il titolo, OUT OF MY SAFE ZONE parla di uscire ed evadere dalla zona di comfort. Scoprirsi oltre i limiti ed espandere gradualmente quel territorio dove il suolo è sicuro e confortevole, conquistando metro dopo metro tutti quegli spazi precedentemente dominati dall’ansia e dalle incertezze. Passi importanti per non smettere mai di conoscersi, tra debolezze e punti di forza.

Ama Dee è quel tipo di artista che non vuole riconoscersi in un’etichetta. Cantautrice e performer, lascia la sua persona influenzare la sua musica: è così che la ricerca di nuove sonorità non conosce mai fine, spaziando dal soul, al funky, al pop, all’indie. Per Ama scrivere canzoni è un’esperienza catartica che la porta in viaggio interiore di scoperta.