All’Abetone ci sarà anche la gara di Rally Storico

In programma per il 28 e 29 maggio, la gara della AS Abeti Racing conferma al via la gara di Rally Storico, valido per il Trofeo di III zona e la competizione di Regolarità sport

Al 39° Rally degli Abeti e dell’Abetone le auto storiche sono oramai una costante. Le sfide sulle strade della Montagna Pistoiese, pronta a proporre i suoi percorsi di elevato livello tecnico nella giornata di domenica 29 maggio, saranno dunque anche quelle della 9^ edizione del Rally Abeti e Abetone storico, valido per la Coppa Rally di III Zona ed oltre a questa ci sarà, per la seconda occasione, la gara di regolarità sport, disciplina in costante ascesa e di forte interesse anche mediatico.

Il rally storico sarà la seconda prova del campionato, iniziato lo scorso mese al Trofeo Maremma, mentre le successive gare saranno la 5^Coppa Ville Lucchesi a metà luglio ed il 19°Rally Historic di Salsomaggiore Terme agli inizi di agosto. La gara sarà valida per il Trofeo Michelin Historic e per la Coppa 127.

Le gare di Regolarità Sport sono riservate alle vetture storiche in allestimento da corsa, i cui modelli hanno contribuito a creare la storia dei rallies. Con questa disciplina si vuole mantenere viva la memoria storica di vetture e gare, sia pure con un contenuto agonistico limitato esclusivamente alla tipologia della regolarità. In queste gare il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove cronometrate), costituisce il fattore determinante per la classifica. All’appuntamento di San Marcello Pistoiese i concorrenti gareggeranno per la Coppa Regolarità Sport. La gara montanina prevede otto settori cronometrati per un totale, di 68,860 chilometri.

IL PERCORSO VIENE DALLA “TRADIZIONE”

Il percorso, per la gara della Abeti Racing, anche quest’anno sarà ricavato dalla tradizione e rispetto al 2021 cambia in alcuni dettagli, ma certamente in meglio: la sede di partenza/arrivo tornerà a San Marcello Pistoiese, nella centrale Piazza Matteotti (non utilizzata nel 2021 per il rispetto dei protocolli sanitari), ma soprattutto torna pure la celebre prova “Torri”, lo scorso anno non disputata per problemi con il rifacimento del fondo stradale, adesso ripristinato al meglio.

Otto le “piesse” in programma per il rally, per 68,860 chilometri competitivi su un tracciato totale di 250,740. Tutta in un giorno, la gara, partirà domenica 29 maggio alle ore 08,01 per chiudersi alle 18,00. Oltre alla “Torri” (Km. 8,46), vi saranno le prove di “Lizzano” (Km 9,900) e di “Piteglio” (Km 9,470). Il service area sarà nella consueta location di Campo Tizzoro, mentre i riordinamenti saranno tre, tutti in Piazza della Stazione a Maresca.

NELLA FOTO: LENCI-CELLI, I VINCITORI DELLA GARA STORICA DEL 2021 (FOTO SIMONELLI)