Tommaso Salanitri alla Direzione Medica di Ferring Italia

Tommaso Salanitri entra in Ferring Italia per ricoprire il ruolo di Direttore Medico. Sarà responsabile per lo sviluppo della strategia generale della Direzione Medica

Medico, specialista in chirurgia generale, con ampio background clinico e ventennale esperienza in ambito Pharma, Tommaso Salanitri entra in Ferring Italia per ricoprire il ruolo di Direttore Medico. Sarà responsabile per lo sviluppo e la gestione di tutta la strategia generale della Direzione Medica, così come del piano operativo in linea con la strategia aziendale regional e global.

“Sono confidente che l’arrivo in Ferring Italia di Tommaso, possa rappresentare un cambiamento importante, in linea con quanto sta avvenendo nella Region Europe, al fine di sviluppare sempre più la Direzione Medica, per permettere a Ferring di essere sempre più vicina alle esigenze dei pazienti e della classe medica” ha affermato Federico Gomes de Freitas, General Manager alla guida dell’affiliata italiana del Gruppo Ferring.

“Sono entusiasta di potere contribuire con la mia esperienza in un’azienda come Ferring, in cui l’approccio scientifico riveste un’importanza fondamentale e che ha alla base la cultura della “consensus-driven organization” aperta a una collaborazione proattiva e concreta nel processo di “decision making” ha dichiarato Salanitri.

Ferring Pharmaceuticals è un gruppo biofarmaceutico specializzato, con HQ in Svizzera, orientato alla ricerca e attivo nei mercati globali. L’azienda identifica, sviluppa e commercializza prodotti innovativi nei settori della medicina riproduttiva e della salute materna, dell’urologia e della gastroenterologia. L’azienda è attiva in 56 Paesi, tra cui l’Italia, e si avvale di tredici siti di produzione e di dodici centri dedicati alla R&D. L’azienda commercializza i suoi prodotti in circa 110 paesi.

Salanitri, si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania e Specializzato con Lode in Chirurgia Generale, presso la stessa Università e ha conseguito un Master in Ultrasonografia Internistica a Bologna.

Ha iniziato l’attività clinica, di ricerca e di diagnostica, presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, occupandosi principalmente di diagnostica ecografica addominale e pubblicando su riviste scientifiche italiane ed internazionali, vari articoli in numerose aree terapeutiche come, Oncologia, Immunologia, Epatologia, Imaging, Flebologia, Trombosi, Reumatologia, Dermatologia e Malattie Infettive.

Salanitri è entrato successivamente a far parte della Direzione Medica di differenti multinazionali farmaceutiche, maturando oltre 20 anni di esperienza in varie aziende, tra cui Organon, Abbott, Celgene, AstraZeneca, GSK, così come in aziende di strategia multichannel e comunicazione medico-scientifica come Educom, ricoprendo ruoli manageriali nel Medical Affairs, sia in Italia che in ambito Internazionale, anche in qualità di “Company Spokesperson”, con responsabilità sempre crescenti.

Nel corso della carriera professionale Salanitri ha guidato lo sviluppo ed il lancio di numerosi prodotti sia in ambito Primary che Specialty Care, in differenti aree terapeutiche, tra cui, immunologia, reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, malattie respiratorie, cardiovascolare, malattie infettive, CNS, endocrinologia e metabolismo, per citarne alcune, ed è stato relatore e moderatore in numerosi congressi e conferenze scientifiche, advisory board e workshop clinici, sia a livello nazionale che internazionale.

Salanitri è inoltre autore di differenti articoli a livello internazionale, con focus sul ruolo del Medical Affairs nello sviluppo di strategie e di “scientific engagement”, in ambito farmaceutico e di comunicazione medico-scientifica, su varie tematiche tra cui, sviluppo di business plan, situation analysis, go-to-market strategy, patient journey, stakeholder engagement, field medical affairs, medical insight.