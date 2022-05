Terpia genica efficace per la neuropatia ottica di Leber

In pazienti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber la terapia genica ha comportato un significativo miglioramento dell’acuità visiva negli occhi

In pazienti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber è stato riportato un significativo miglioramento dell’acuità visiva negli occhi trattati mediante terapia genica, attraverso un’iniezione intravitreale unilaterale di lenadogene nolparvovec. I risultati dello studio sono stati comunicati nel corso della riunione annuale dell’American Academy of Neurology (AAN) del 2022, che si è tenuta a Seattle.

Una patologia ereditaria grave, che porta a perdita del visus

«La neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON) è una malattia devastante che colpisce tipicamente giovani uomini nella pienezza degli anni di vita, in cui un occhio diventa cieco e – allo stesso tempo o entro pochi mesi – si ha perdita del visus anche nel secondo occhio» ha ricordato Nancy J. Newman, docente di Oftalmologia e Neurologia presso l’Emory Eye Center di Atlanta.

Cos’è e come agisce lenadogene nolparvovec

La terapia genica con lenadogene nolparvovec è stata sviluppata per trattare la neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON) causata da una mutazione (> A m.11778G in MT-ND4) che colpisce il complesso I della catena respiratoria mitocondriale.

Lenadogene nolparvovec è un vettore virale 2 sierotipo 2 adeno-associato ricombinante a DNA a singolo filamento – difettivo per la replicazione – contenente un DNA complementare ottimizzato per il codone che codifica per la proteina della subunità MT-ND4 wild-type umana.

Sperimentazione di fase 3 basata su solide evidenze precedenti

Espandendo i precedenti studi di terapia genica, Newman e colleghi hanno condotto uno studio di fase 3 e hanno arruolato 98 partecipanti con LHON che avevano sperimentato la perdita della vista per almeno 12 mesi.

Ogni partecipante ha ricevuto un’iniezione intravitreale unilaterale di lenadogene nolparvovec nel primo occhio interessato e terapia genica o placebo nel secondo occhio. Quarantotto partecipanti hanno ricevuto un trattamento bilaterale e 50 sono stati trattati unilateralmente.

«In studi precedenti [pubblicati su “Methods and Clinical Development”e su “Ophtalmology” (NdA)] abbiamo dimostrato che si può effettuare la terapia genica con un vettore virale e iniettare un complemento del gene anormale nell’occhio, dove, auspicabilmente, viene assorbito dalle cellule gangliari retiniche, compensando l’anomalia» ha detto Newman.

Miglioramento dell’acuità visiva rispetto al placebo

A un follow-up di 1,5 anni, la differenza nel miglioramento dell’acuità visiva meglio corretta tra i secondi occhi colpiti era equivalente a 3 lettere ETDRS a favore di lenadogene nolparvovec, ha riferito la ricercatrice.

Dal nadir, gli occhi trattati sono aumentati di 19 lettere ETDRS nel primo occhio e 16 nel secondo (P < 0,0001). A confronto, coloro che hanno ricevuto placebo sono aumentati di 13 ETDRS (P < 0,0001).

Inoltre, non sono stati segnalati eventi avversi gravi, anche se i pazienti trattati con il farmaco avevano più infiammazione oculare, il che è prevedibile, ha affermato Newman.

«Tutti gli occhi di secondo effetto, sia che abbiano ricevuto un’iniezione del farmaco o un’iniezione di placebo, sono migliorati» ha concluso. «E sono migliorati di nuovo più di quanto ci si sarebbe aspettati dalla storia naturale della malattia».

Newman N, et al. The Phase III REFLECT Trial: Efficacy and safety of bilateral gene therapy for Leber hereditary optic neuropathy (LHON). Presented at: American Academy of Neurology annual meeting; April 2-7, 2022; Seattle.