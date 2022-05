“Lacrime” è il nuovo singolo di Sheddy

Si intitola “Lacrime” il nuovo, emozionante, singolo di Sheddy: il brano è disponibile in tutti i migliori Digital Store e Piattaforme Streaming

LACRIME, il nuovo singolo di Sheddy con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle, è un brano introspettivo dove – mettendosi a nudo – l’artista racconta quanto il suo pensiero va spesso verso un’unica persona; quella sola figura che conosce a fondo il suo lato più vero.

Colei che – nonostante le tante di passaggio – spicca sempre su tutte; la sola a cui basta uno sguardo per accedere al cuore: “guardami gli occhi se vuoi avere il pass passepartout, sai che provano in molti pochi poi non passan più”.

Sheddy affronta nel brano un percorso profondo, che lo spinge a riflettere ed a guardarsi dentro, senza il timore di sentirsi inadeguato, ma accettando anche le proprie fragilità, perché infondo “piangere non è come piangersi addosso”.

LACRIME è un inno a credere nell’amore, senza mai chiudere le porte al sentimento, anche dopo una delusione.

Sheddy ci esorta a non permettere alle delusioni di cambiarci e di impedirci di vivere a pieno la vita. Una vita fatta per osare ed amare, pur sapendo, che un giorno quell’amore potrebbe portare nuove Lacrime.

Edoardo Chiocci in arte Sheddy, originario di Perugia, è un giovane rapper classe 1995.

Nutre da sempre un forte interesse per la musica e, dopo essere stato coinvolto in numerosi progetti musicali, approda al genere musicale che più lo contraddistingue, l’hip hop.

Nel 2016 inizia il suo percorso solista con la pubblicazione del suo primo progetto “Lettera di Benvenuto Mixtape”, nel quale l’artista inizia a sperimentare il proprio sound variando dall’hip hop più classico, fino a sonorità più “pop” ed elettroniche “trap”.

In questo periodo Sheddy si concentra molto anche sulle esibizioni live con aperture per artisti del calibro di: Gemitaiz, Flaminio Maphia, Moreno, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Rancore e Rkomi.

Dopo il successo dei primi singoli (tra cui “Due sconosciuti in un bar” che ad oggi conta quasi 100mila streaming su Spotify), nel 2021 firma con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle, con cui pubblica il suo nuovo singolo LACRIME, disponibile in tutti i migliori Digital Store e Piattaforme Streaming.